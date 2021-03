Oppo pourrait lancer son 1er smartphone pliable d’ici fin juin

Selon plusieurs rumeurs en Chine, Oppo s'apprêterait à lancer son premier smartphone pliable avant la fin du deuxième trimestre. Un écran qui se plierait et non qui s'enroulerait comme le Oppo X 2021...

Alors que son Oppo Find X3 Pro et ses acolytes de la série viennent tout juste d’être annoncés, Oppo réserverait encore un tour de passe-passe haut de gamme avant la fin du semestre.

Pour aller plus loin

Find X3 Neo et Find X3 Lite : Oppo dévoile deux smartphones haut de gamme à prix accessible

Pas de Oppo X 2021 tout de suite

Selon une nouvelle rumeur circulant sur le réseau chinois Weibo et relayée par GSMArena, l’entreprise devrait dévoiler un nouveau produit au deuxième trimestre 2021. N’espérez pas voir arriver le Oppo X 2021, car ce ne serait pas un smartphone enroulable, mais un appareil à écran pliable.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Avant de voir son bluffant concept d’écran qui s’étend sous nos yeux, Oppo se jetterait donc dans la bataille de l’écran pliable face aux Huawei –qui a déjà annoncé son Mate X2 –, Samsung dont on attend les prochains Galaxy Z Fold et Z Flip très prochainement, ou encore Xiaomi et Vivo qui ont déjà laissé apercevoir des concepts.

Le smartphone pliable en trois

Rien de plus n’a filtré sur ce potentiel produit Oppo qui serait alors une surprise presque totale. Le deuxième trimestre 2021 touchant à sa fin au 30 juin, l’attente ne sera cependant pas longue.

Un concept totalement inattendu de smartphone pliable en trois écrans avait néanmoins fait son apparition en décembre dernier. Un appareil qui, une fois totalement replié, tenait dans la paume de la main avant de pouvoir se déplier progressivement pour offrir toute une palette d’options de fonctionnalité et de possibilités de taille jusqu’à un écran de 7 pouces.

Mais le timing est-il bon ? Le géant chinois a époustouflé les observateurs avec son Oppo X 2021 au choix technologie tellement différent de la concurrence qu’il serait presque dommage de le voir devancer par un smartphone pliable dont la curiosité semble être un peu plus retombée ces derniers temps.