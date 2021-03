Find X3 Neo et Find X3 Lite : Oppo dévoile deux smartphones haut de gamme à prix accessible

Oppo a dévoilé deux nouveaux smartphones haut de gamme en plus de la déclinaison Pro, les Oppo Find X3 Neo et Oppo Find X3 Lite.

Ce jeudi, Oppo a présenté officiellement son dernier smartphone haut de gamme, l’Oppo Find X3 Pro. Il ne s’agissait cependant pas du seul smartphone dévoilé par le constructeur chinois. La firme a profité de l’événement pour dévoiler deux autres téléphones de sa gamme Find X3 : les Oppo Find X3 Neo et Find X3 Lite.

Si l’Oppo Find X3 Pro est clairement le fleuron de cette nouvelle gamme de téléphones, les deux autres modèles n’ont cependant pas à rougir de leur fiche technique ou de leur design. Du côté de l’Oppo Find X3 Neo, on va ainsi retrouver un processeur haut de gamme, mais datant de l’an dernier. Il s’agit en effet du Snapdragon 865. À ses côtés, le constructeur a intégré 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, comme sur le modèle premium. Le téléphone est également doté d’un écran Oled de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, lui aussi légèrement incurvé sur les bordures, avec un petit poinçon en haut à gauche pour la caméra selfie de 32 mégapixels.

Tant qu’on aborde la photo, l’Oppo Find X3 Neo est doté de quatre appareils au dos :

Capteur principal IMX766 de 50 mégapixels avec objectif grand-angle

Appareil photo ultra grand-angle de 16 mégapixels

Appareil photo avec zoom optique x2 et zoom hybride x5 de 13 mégapixels

Appareil macro de 2 mégapixels

On retrouve ainsi le même capteur principal que sur l’Oppo Find X3 Pro, tout comme le capteur associé au téléobjectif. Du côté de la batterie, c’est là aussi un bloc de 4500 mAh qui a été choisi par Oppo, compatible avec la charge rapide 65 W. L’Oppo Find X3 Neo n’est cependant pas compatible avec la charge sans fil.

Un Oppo Find X3 Lite plus accessible

De son côté, l’Oppo Find X3 Lite représente logiquement l’offre la plus abordable parmi les nouveaux smartphones d’Oppo. Il propose cependant lui aussi une fiche technique plus qu’intéressante avec un processeur Snapdragon 765G datant de l’an dernier, mais particulièrement performant pour un milieu de gamme. Cette puce a ici été associée à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, sans possibilité d’extension par carte microSD. Côté batterie, c’est un accumulateur de 4300 mAh qui a été sélectionné par Oppo, toujours avec la charge rapide 65 W.

L’Oppo Find X3 Lite // Source : Frandroid L’Oppo Find X3 Lite // Source : Frandroid

Pour l’écran, c’est encore une fois une dalle Oled, cette fois de 6,4 pouces, qui a été intégrée par Oppo avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une définition Full HD+. Notons également que, contrairement à ses deux cousins, le Find X3 Lite est doté d’un écran plat, sans courbures sur les côtés. Le module photo au dos permet quant à lui de profiter de quatre appareils :

Module photo grand-angle de 64 mégapixels

Module photo ultra grand-angle de 8 mégapixels

Module photo macro de 2 mégapixels

Capteur de profondeur de 2 mégapixels

On a donc ici une polyvalence moindre que sur l’Oppo Find X3 Neo, avec, certes, quatre capteurs, mais seulement deux qui seront régulièrement utilisés, le grand-angle et l’ultra grand-angle, Oppo n’ayant pas intégré de téléobjectif.

Prix et disponibilité des Oppo Find X3 Neo et Find X3 Lite

L’Oppo Find X3 Neo sera disponible à partir de 30 mars prochain au tarif de 799 euros, décliné en deux versions : noir ou argent. L’Oppo Find X3 Lite sera disponible à la même date, en noir, bleu ou argent, au prix de 449 euros.