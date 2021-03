Oppo Find X3 Pro officialisé : un smartphone qui maîtrise l’image de bout en bout

Oppo a présenté officiellement son nouveau fleuron, l'Oppo Find X3 Pro. Le smartphone se veut particulièrement optimisé pour la création et la consultation de contenus.

Oppo a présenté officiellement ce jeudi son tout dernier smartphone haut de gamme, l’Oppo Find X3 Pro. Fort logiquement, il s’agit du successeur de l’un des meilleurs smartphones de l’année 2020, l’Oppo Find X2 Pro.

Sans surprise, le smartphone d’Oppo embarque parmi les composants les plus haut de gamme avec un Snapdragon 888 en guise de SoC accompagné de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, non extensible par carte microSD. L’appareil est également doté d’une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide d’Oppo pouvant monter jusqu’à une puissance de 65 W. Petite nouveauté pour cet Oppo Find X3 Pro, le smartphone profite également de la charge sans fil AirVOOC capable de monter quant à elle jusqu’à une puissance de 30 W.

Mais c’est véritablement sur l’image — capturée comme affichée — que la firme chinoise a misé toutes ses cartes pour son Find X3 Pro. Le smartphone est ainsi doté de quatre modules photo au dos :

Capteur principal IMX766 de 50 mégapixels avec objectif grand-angle (f/1,8)

Capteur IMX766 de 50 mégapixels avec objectif ultra grand-angle (f/2,2)

Capteur de 13 mégapixels avec zoom optique x2 et zoom hybride x5 (f/2,4)

Appareil photo microscopique de 3 mégapixels (f/3,0)

Une chaîne de l’image contrôlée de la capture jusqu’à l’affichage

Plusieurs éléments sont à souligner pour cette configuration photo. D’abord, Oppo a décidé d’utiliser le même capteur pour deux de ses appareils : le principal et l’ultra grand-angle, de quoi garantir une qualité optimale, même avec un champ de vision plus large. Par ailleurs, le constructeur a décidé de troquer son téléobjectif x5 périscopique, disponible sur le Find X2 Pro, pour un objectif macro. Néanmoins, celui-ci est annoncé comme particulièrement efficace avec un grossissement jusqu’à x60 et un ring light permettant de profiter d’une bonne lumière.

Pour la vidéo, l’Oppo Find X3 Pro est capable d’enregistrer des fichiers en 4K avec une quantification 10 bits, c’est-à-dire avec un enregistrement d’un milliard de couleurs. Les vidéos peuvent par ailleurs être enregistrées en format log pour avoir davantage d’amplitude dans le traitement colorimétrique au montage.

Du côté de l’écran, l’appareil est équipé d’une dalle Oled de 6,7 pouces, légèrement incurvée sur les côtés. Celle-ci affiche une définition QHD+ de 3216 x 1440 pixels avec une luminosité de 1200 cd/m² et un taux de rafraîchissement variable de 10 à 120 Hz, selon les contenus affichés.

Au niveau du design du smartphone, l’Oppo Find X3 Pro est équipé d’un dos en verre avec deux déclinaisons : une version brillante noire et une version bleue mate. Dans les deux cas, le constructeur a choisi un design monobloc avec le dos en verre qui se prolonge jusque sur le module photo, légèrement incurvé. Le smartphone est également certifié IP68 pour son étanchéité.

Prix et disponibilité de l’Oppo Find X3 Pro

L’Oppo Find X3 Pro sera disponible en précommande dès le 18 mars au prix de 1149 euros. Les premières livraisons sont, quant à elles, attendues pour le 30 mars.

Notez aussi l’officialisation des Oppo Find X3 Neo et Lite.