Oppo Find X3 Pro : près de 60 % de réduction sur cet ancien flagship

Ancien fleuron de la gamme Find de Oppo, le X3 Pro reste très recommandable encore aujourd'hui. Le voilà au prix de 495 euros seulement ! Une belle affaire, surtout au vu de son prix de lancement, qui était de 1 149 euros.

Si l’avenir d’Oppo est incertain en France, les utilisateurs et utilisatrices peuvent toujours retrouver ses smartphones. C’est le cas par exemple du Find X3 Pro. Il date certes de 2021, mais il offre encore des caractéristiques performantes et reste aujourd’hui un excellent choix surtout au vu de son prix actuel. En effet, on le trouve en ce moment avec plus de 650 euros en moins.

Les points positifs de l’Oppo Find X3 Pro

Un très bon écran Amoled et 120 Hz

Une belle polyvalence photo

Un SoC performant, et un chargeur ultra rapide

Sorti en 2021, l’Oppo Find X3 Pro se trouvait à 1 149 euros, depuis on le trouve bien moins cher, comme aujourd’hui : il passe à seulement 495 euros avec le code RAKUTEN40 sur le site Rakuten.

Un joli et bon photophone

Le Find X5 Pro d’Oppo a beau être sorti en 2021, le smartphone est doté de finitions exemplaires. Il se démarque par son dos avec une coque de verre qui passe par-dessus les bords du module photo. Il ne fera pas l’unanimité, mais ce dos ne laissera pas indifférent. Dans le creux de la main, le verre mat dont se nippe le téléphone est très confortable et est agréable au troucher.

À ce propos, le téléphone intègre quatre capteurs : un principal et un ultra grand-angle de 50 mégapixels chacun, un téléobjectif de 13 mégapixels, et un objectif microscope de 3 mégapixels très étonnant. Dans l’ensemble, les clichés plaisent par leurs belles couleurs et le Find X3 Pro se montre très polyvalent, notamment avec sa fonction microscope, gadget certes, mais réussie.

Toujours à la hauteur niveau performances et autonomie

À l’intérieur, le Find X3 Pro est animé par une puce Snapdragon 888 de Qualcomm, compatible 5G et épaulée par 12 Go de mémoire vive. Certes, ce processeur haut de gamme date de 2021, il arrive à répondre à tous les besoins : que ce soit pour les tâches les plus simples comme la navigation web ou consultation de réseaux sociaux, aux plus gourmandes comme pour le jeu, avec des graphismes poussés au maximum sur les titres gourmands.

Il vous fait profiter de contrastes infinis et une belle fidélité des couleurs avec son écran Amoled QHD+ de 3 216 x 1 440 pixels. Sa dalle de 6,7 pouces est rafraîchi à 120 Hz pour assurer une navigation fluide dans l’interface ColorOS. Pour faire fonctionner tout cela, le smartphone comptera sur une batterie de 4 500 mAh, qui permet de tenir une journée avec un usage intense, voire deux jours si l’on modère son utilisation. Enfin, comptez seulement 30 minutes pour passer de 5 à 95 % d’énergie. Une bonne puissance de charge, pour récupérer facilement des pourcentages. Il profite même de la charge sans fil avec une puissance pouvant aller jusqu’à 30 W, ce qui n’est pas négligeable.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur l’Oppo Find X3 Pro.

Pour comparer le Oppo FInd X3 Pro avec les modèles actuels disponibles sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 500 euros en 2023.

