Trottinette à -30 %, TV LG OLED55C2 à prix cassé et Oppo Find X3 Pro en promo – les deals de la semaine

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les nombreux bons plans publiés cette semaine ? Voici ce que vous avez raté : la trottinette électrique Ninebot KickScooter E45E de Segway est à -30 %, l'excellent TV LG OLED55C2 bénéficie d'une réduction de presque 700 euros et le smartphone toujours premium Oppo Find X3 Pro n'est plus si cher que ça. La Fibre Orange est à prix canon aussi.

Ninebot Segway est l’un des leaders du marché de la mobilité urbaine avec de nombreuses références notables. Robuste, puissante, endurante et confortable, la KickScooter E45E est une trottinette électrique complète pour assurer sur les trajets urbains, et la voilà aujourd’hui avec plus de 200 euros de réduction sur son prix d’origine.

Les points forts de la KickScooter E45E

Une conception et une fabrication de qualité

Un moteur puissant de 300 W (vitesse 25 km/h, même pente à 20 %)

La possibilité d’y rajouter une batterie supplémentaire

Bonus : un éclairage d’ambiance sous le repose-pied

Lancée à 679 euros, puis affichée à 599 euros, la trottinette électrique Ninebot KickScooter E45E de Segway est actuellement remisée à 475 euros sur le site Ubaldi.

Avec sa nouvelle génération de dalles OLED, LG apporte son lot d’améliorations. Le LG OLED55C2 conserve quelques éléments issus de la génération précédente, mais y ajoute un nouveau processeur plus performant et améliore au passage la luminosité de son TV pour offrir une image proche de la perfection. Et si quelques promotions ont pu déjà intervenir ces dernières semaines, c’est aujourd’hui que la nouvelle référence de LG est à son meilleur prix grâce à cette vente flash.

Si vous souhaitez en apprendre davantage, nous vous invitons à lire notre test sur le TV LG OLED55C2.

Les points forts du TV LG OLED55C2

Une dalle OLED de 55″ 20 % plus lumineuse (4K UHD)

Un nouveau processeur plus performant pour l’upscaling

4 ports HDMI 2.1 et des fonctionnalités gaming

Des nouveautés sur WebOS

Lancé au prix de 1 990 euros, puis remisé à 1 349 euros, le TV LG OLED C2 en 55 pouces perd 50 euros de son prix via une vente flash et s’affiche à 1 299 euros chez Rue du Commerce.

Sorti en 2021, l’Oppo Find X3 Pro était le smartphone le plus haut de gamme de la marque chinoise cette année-là, si bien sûr on met de côté le smartphone pliant du constructeur, nommé Find N. Il nous a séduits pour son excellent écran, ses performances élevées ou encore pour son microscope intégré, mais aussi pour son suivi logiciel exemplaire. Aujourd’hui, on le recommande encore, car son prix à tout simplement presque été divisé par deux depuis son lancement.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’Oppo Find X3 Pro.

Ce qu’il faut retenir du Oppo Find X3 Pro

L’écran de 6,7 pouces : OLED et QHD+ à 120 Hz

Les bonnes performances en photo

La puce Snapdragon 888

Au lieu de 1 149 euros au départ, l’Oppo Find X3 Pro est maintenant affiché à un prix barré de 749 euros, mais aujourd’hui il est possible d’obtenir ce smartphone à seulement 649 euros grâce à cette offre sur le site de RED by SFR. Notez que vous n’êtes pas obligé d’être client ni de souscrire à un forfait mobile chez l’opérateur pour bénéficier de ce prix avantageux.

Vous souhaiteriez passer à la fibre orange, mais vous trouvez encore l’abonnement un peu cher ? C’est sans doute le bon moment de s’y mettre, car grâce à notre partenaire Bemove, vous pouvez profiter d’une vente privée vous permettant d’obtenir une Box internet Fibre (ou ADSL) Orange pendant un an pour un prix imbattable.

On a le droit à quoi avec cette vente privée ?

Une ligne fibre avec un débit allant jusqu’à 500 Mb/s

140 chaînes de TV incluses

Une ligne téléphonique avec appels vers les fixes illimités en France

Jusqu’au 2 aout 2022, vous pouvez accéder à cette vente privée Fibre d’Orange à partir de ce lien. En renseignant votre adresse mail, vous découvrirez les offres exclusives d’Orange. Notez que la souscription à l’une de ces offres entraîne un engagement d’un an.

Notez qu’après la période promotionnelle le prix passe ensuite à 41,99 euros par mois.

Les meilleures Box Internet Fibre Bbox must Fibre Bbox must Fibre 3 semaines Débit jusqu'à 1 Gb/s 180 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations Pendant 12 mois 22,99€ 40,99€ Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre RED box Fibre 2 semaines Débit jusqu'à 1 Gb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations Sans engagement 23€ Découvrir Fibre, Câble SFR Fibre Starter SFR Fibre Starter 3 semaines Débit jusqu'à 500 Mb/s 160 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 100 destinations Pendant 24 mois 23€ 38€ Découvrir Toutes les box internet

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.