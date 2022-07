Ninebot E45E : cette trottinette électrique avec 45 km d’autonomie est à -30 %

Pour avoir l’esprit tranquille lors de vos trajets en trottinettes électriques, il est important de miser sur celles qui proposent déjà une autonomie généreuse. La KickScooter E45E de Ninebot n’en manque pas et se trouve à 475 euros contre 679 euros au lancement.

Ninebot Segway est l’un des leaders du marché de la mobilité urbaine avec de nombreuses références notables. Robuste, puissante, endurante et confortable, la KickScooter E45E est une trottinette électrique complète pour assurer sur les trajets urbains, et la voilà aujourd’hui avec plus de 200 euros de réduction sur son prix d’origine.

Les points forts de la KickScooter E45E

Une conception et une fabrication de qualité

Un moteur puissant de 300 W (vitesse 25 km/h, même pente à 20 %)

La possibilité d’y rajouter une batterie supplémentaire

Bonus : un éclairage d’ambiance sous le repose-pied

Lancée à 679 euros, puis affichée à 599 euros, la trottinette électrique Ninebot KickScooter E45E de Segway est actuellement remisée à 475 euros sur le site Ubaldi.

Une trottinette bien finie

La trottinette Ninebot KickScooter E45E profite du savoir-faire de la marque, et propose une conception très appréciable qui est à la fois soignée, sobre et robuste. D’ailleurs cette trottinette profite de la certification IPX4 pour être en mesure de braver la pluie et de résister aux éclaboussures, mais attention de ne pas foncer dans les flaques d’eau. On retrouve des pneus tubeless (sans chambre à air) de 9 pouces, conçu pour éviter les crevaisons.

De plus, il y a 3 freins, un frein avant électronique et régéneratif, un frein à pied, à l’arrière ainsi qu’un frein magnétique pour plus de sécurité et de stabilité. La robustesse et la sécurité sont aux rendez-vous, et le confort également. Son plateau est assez large et confortable et son poids peut se montrer imposant avec 16,5 kg. Heureusement, son système de pliage rapide facilite aussi la chose, et devient plus compact pour pouvoir amener votre trottinette dans les transports publics, ou bien ranger dans votre voiture.

Une autonomie solide pour se déplacer sereinement

La Kickscooter E25E s’équipe d’un moteur d’une puissance de 300 W ce qui est suffisant pour atteindre une vitesse maximale de 25 km/h, et reste donc dans la limite légale française. Puis, si sur votre trajet se dresse une grande montée, sachez qu’elle est capable de gravir des pentes à environ 20° d’inclinaison. On retrouve 3 modes de conduite disponibles : éco, standard et sport. Vous pouvez facilement changer de mode directement via l’écran LCD présent sur le guidon, même en pleine course. Vous pourrez d’ailleurs y consulter la vitesse, les modes de conduite ainsi que l’état de la batterie.

Son véritable point fort c’est son autonomie : avec une batterie de 368 Wh, la trottinette est capable de monter jusqu’à 45 km d’autonomie. Un score honorable, qui dépendra de votre utilisation et du mode choisi pour tenir entre 30 et 35 km. Elle propose même une lumière d’ambiance sous le plateau, qui apporte une touche colorée qui peut être aussi bien pratique pour être visible de nuit. Vous pourrez même compter sur un feu avant d’une puissance de 2,5W, ainsi qu’un feu arrière et des freins à LED pour assurer votre sécurité dans l’obscurité.

Quelle trottinette électrique choisir ?

Si la trottinette électrique Ninebot Segway E45E reste trop onéreuse pour vous, et ne rentre pas dans votre budget, nous vous invitons alors dès maintenant à consulter notre guide des meilleures trottinettes électriques en 2022.

