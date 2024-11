Cette trottinette électrique Ninebot coûte moins de 250 €, une belle offre en avance du Black Friday

Si l’envie d’acheter une trottinette électrique, vous trottez dans la tête, eh bien, c’est l’occasion : la période du Black Friday débute déjà et Boulanger fait une belle offre sur la Ninebot Segway KickScooter E2 Plus E II.

Pour rappel, les trottinettes électriques en libre-service quittent les rues de Paris. Il est donc plus possible de louer un deux-roues de chez Lime, Dott ou d’autres compagnies, mais rien ne vous empêche de prendre votre trottinette personnelle pour rouler dans la capitale. La Ninebot Segway KickScooter E2 Plus E II est un modèle entrée de gamme simple et agréable à utiliser au quotidien. Il est intéressant pour les personnes se déplaçant sur de courts trajets et qui ne souhaitent pas débourser une grande somme. Ça tombe bien, puisqu’il se trouve encore plus abordable avec cette réduction de 50 euros.

Ce qu’on apprécie de la Ninebot Segway KickScooter E2 Plus E II

Un design réussi pour une entrée de gamme

Une conduite agréable pour les petits trajets quotidiens

Avec clignotants intégrés

Au lieu de 299 euros, la trottinette électrique Ninebot Segway KickScooter E2 Plus E II se vend moins cher chez Boulanger au prix de 249 euros. Cette offre est aussi disponible chez la Fnac et Darty.

Un modèle pliable facilement transportable

La Ninebot Segway KickScooter E2 Plus E est une trottinette ordinaire, mais avec des finitions de qualité, où les câbles se font discrets. On retrouve tout même des tons orangés qui apporte une petite touche d’originalité. Comme toute bonne trottinette, celle-ci possède un système de pliage pour devenir moins encombrante en déplacement, notamment dans les transports. D’ailleurs, son poids de 14,5 kg la rend facilement transportable.

Ce modèle peut rouler sous la pluie, grâce à sa certification IPX4, et s’est montré plutôt rassurant même lors de fortes averses lors de notre test. Équipée de pneus de 8,1 pouces, la Ninebot E2+ E ne promet pas un grand confort. Il vaut mieux éviter de s’aventurer hors d’un bitume plat. Le deck aussi joue un rôle important dans le confort, et ici la surface est assez spacieuse pour permettre à l’utilisateur de placer ses pieds en parallèle.

Une autonomie limitée à prendre en compte

Côté puissance, ce n’est l’engin le plus véloce de la marque. Son moteur d’une puissance nominale de 300 W reste toutefois suffisant pour démarrer sur du plat et atteindre 25 km/h en une cinquantaine de mètres. Par contre, face à des pentes raides, la vitesse chute et il devient difficile de rouler. Au niveau du système de freinage, la trottinette possède un frein à tambour arrière combiné à un système électronique à l’avant. Il est efficace, mais un peu faible en situation d’urgence. Côté sécurité, ce modèle ajoute des clignotants qui n’étaient pas présents sur la version que nous avons testée, un ajout bienvenu pour prévenir les autres automobilistes.

Au niveau du guidon, on retrouve bien entendu l’écran qui affichera des informations telles que la vitesse, l’état de la batterie et le mode de conduite choisi en fonction de la situation. À ce propos, elle table sur 25 km d’autonomie. Toutefois, sachez que ce chiffre a été obtenu dans des conditions bien précises : avec une charge de 75 kg à 20 °C, sans vent, sur route plate, et surtout à 15 km/h. En réalité, attendez-vous plutôt une autonomie réelle de 10 km. Ce n’est donc pas un engin endurant et avec lequel il faut privilégier les courtes distances afin de pas avoir de mauvaises surprises. D’autant plus que pour une charge complète, il faut compter 6 h 30…

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur la Ninebot Segway KickScooter E2 Plus E.

Si la trottinette de Ninebot Segway ne correspond pas à vos besoins, nous vous invitons alors dès maintenant à consulter notre guide des meilleures trottinettes électriques.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.