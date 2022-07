L’Oppo Find X3 Pro est toujours un smartphone premium, mais sans le prix qui va avec

Les smartphones Oppo de la gamme Find X sont un gage de qualité. Le plus premium d'entre eux sorti en 2021 est encore aujourd'hui un excellent choix, surtout quand son prix est dorénavant de seulement 649 euros grâce à cette offre, alors qu'il en coûtait quasi le double l'année dernière.

Sorti en 2021, l’Oppo Find X3 Pro était le smartphone le plus haut de gamme de la marque chinoise cette année-là, si bien sûr on met de côté le smartphone pliant du constructeur, nommé Find N. Il nous a séduits pour son excellent écran, ses performances élevées ou encore pour son microscope intégré, mais aussi pour son suivi logiciel exemplaire. Aujourd’hui, on le recommande encore, car son prix à tout simplement presque été divisé par deux depuis son lancement.

Ce qu’il faut retenir du Oppo Find X3 Pro

L’écran de 6,7 pouces : OLED et QHD+ à 120 Hz

Les bonnes performances en photo

La puce Snapdragon 888

Au lieu de 1 149 euros au départ, l’Oppo Find X3 Pro est maintenant affiché à un prix barré de 749 euros, mais aujourd’hui il est possible d’obtenir ce smartphone à seulement 649 euros grâce à cette offre sur le site de RED by SFR. Notez que vous n’êtes pas obligé d’être client ni de souscrire à un forfait mobile chez l’opérateur pour bénéficier de ce prix avantageux.

Un smartphone toujours aussi premium

L’Oppo Find X3 Pro n’est plus le plus premium des smartphones de la marque chinoise, il a maintenant été remplacé par un nouveau modèle, le Find X5 Pro. Cependant, il coche encore aujourd’hui toutes les cases du smartphone premium, à commencer par son design séduisant et proposant des finitions exemplaires, ainsi qu’une petite dose d’audace pour son module photo à l’arrière où la coque vient se prolonger dessus au lieu d’en faire un bloc séparé.

En parlant de la photo, ce Find X3 Pro possède quatre capteurs à l’arrière : le principal et l’ultra grand-angle de 50 mégapixels chacun, un téléobjectif de 13 mégapixels (zoom optique x2 et hybride x5) et un objectif microscope de 3 mégapixels. Oui, un microscope. Vous pourrez alors poser votre smartphone au plus près de votre sujet pour apercevoir des détails non observables avec l’œil humain. Une technologie surprenante et inédite, mais qui peut paraître assez anecdotique sur le long terme.

Des performances encore au top

Son écran est l’un de ses principaux et n’a rien à envier aux nouvelles références haut de gamme de 2022, car il propose tout simplement les meilleures caractéristiques que l’on peut espérer sur une dalle : technologie OLED, définition QHD+ de 3 216 x 1 440 pixels, compatibilité HDR ou encore taux de rafraichissement à 120 Hz. Il faut toutefois savoir que l’écran de 6,7 pouces est assez massif et requiert donc une utilisation recommandée avec deux mains.

En tant que smartphone haut de gamme sous Android en 2021, il se doit évidemment d’embarquer la puce la plus puissante de l’époque, à savoir le Snapdragon 888, ici épaulé avec 12 Go de RAM. C’est une configuration sans faille qui répond encore aujourd’hui à tous les usages que l’on peut avoir d’un smartphone de nos jours, même si la nouvelle puce de Qualcomm, la 8 Gen 1, fait mieux en 2022. Au niveau de l’autonomie, le Find X3 Pro a droit à une batterie de 4 500 mAh pour une bonne journée d’utilisation. Il y a aussi la compatibilité avec la charge rapide jusqu’à 65 W et la charge sans fil jusqu’à 30 W qui sont de la partie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’Oppo Find X3 Pro.

