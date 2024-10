Xiaomi 13 Pro : ce smartphone premium est déjà à moitié prix, seulement un an après sa sortie

Le Xiaomi 13 Pro propose des performances bien plus haut de gamme par rapport au Xiaomi 13 et au Xiaomi 13 Lite. Aujourd’hui, chez Bouygues Telecom et sans obligation de prendre un forfait de l’opérateur, on le trouve à 649,90 euros au lieu de 1 300 euros à son lancement.

Le Xiaomi 13 Pro est un peu la forme ultime de cette génération de smartphones par le constructeur chinois. Plus grand, plus beau, plus puissant, il a quasiment tout pour plaire sauf un prix de lancement qui faisait hausser les sourcils jusqu’au-dessus de la frontière capillaire : 1 300 euros. Heureusement, le temps a passé, les choses ont changé, comme dirait Céline Dion, et vous pouvez le commander actuellement à moitié prix.

Pourquoi faut-il se ruer sur le Xiaomi 13 Pro ?

La charge rapide 120W, une dinguerie technique

La partie photo a fait des progrès phénoménaux

Les performances globales sont au top

Lancé en mars 2023 à 1 300 euros, le Xiaomi 13 Pro 5G sans forfait (pensez à bien cocher l’option sur la page du produit) passe à 649,90 euros chez Bouygues Telecom.

Un smartphone premium très performant

Le Xiaomi 13 Pro se distingue par son écran AMOLED de 6,73″ accompagné d’une résolution QHD+ qui va vous mettre bien avec tous types de contenus. La fluidité est au rendez-vous grâce au processeur Snapdragon 8 Gen 2, qui permet de gérer sans effort les applications exigeantes et le multitâche. La recharge rapide de 120 W, un véritable avantage, permet de retrouver une batterie pleine en moins de 30 minutes, un atout indéniable pour rechargerle smartphone sur le pouce.

La partie photo, développée en collaboration avec Leica, se démarque également avec un mode portrait particulièrement réussi et un téléobjectif convaincant. Toutefois, de petits ajustements restent nécessaires sur la colorimétrie et la mise au point dans certaines conditions, bien que cela n’entache pas la qualité globale des clichés.

Quelques petites réserves, mais rien de méchant

Malgré ses qualités, le Xiaomi 13 Pro doit faire face à une concurrence féroce, notamment celle du Samsung Galaxy S23 Ultra. Si l’écran AMOLED du Xiaomi offre une belle expérience, il ne couvre pas entièrement le spectre colorimétrique DCI-P3, un critère où les concurrents se montrent plus convaincants. Maintenant, ce défaut était problématique à l’époque où le Xiaomi 13 Pro coûtait 1 300 euros. Aujourd’hui, à moitié prix, c’est clairement un aspect sur lequel on peut être beaucoup plus indulgent.

Enfin, le design peut diviser : bien que moderne, on pourrait encore le trouver un peu encombrant et lourd à l’usage. Cependant, si le style glossy ne vous rebute pas et que vous recherchez un appareil puissant avec une charge ultra-rapide, le Xiaomi 13 Pro reste une option intéressante, même si la marque n’a annoncé que trois années de mises à jour Android.

