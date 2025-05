Spoofing téléphonique : identifier et contrer l’usurpation de numéro de téléphone

Vous êtes tranquillement chez vous quand votre téléphone sonne : « Pourquoi vous m’appelez dix fois par jour ? ». Sauf que… c’est la première fois que vous entendez cette voix. Pas de panique, on vous explique comment gérer ce numéro piraté.

Le spoofing téléphonique, cette technique qui permet à des escrocs d’usurper votre numéro, transforme des milliers de Français en involontaires complices d’arnaques.

La méthode ? Afficher votre numéro de téléphone sur l’écran de leurs victimes pour appeler en votre nom. Résultat : des inconnus vous harcèlent, persuadés que c’est vous qui les avez contactés. Voici comment réagir pour éviter le cauchemar.

Logiciels légaux, utilisations illégales

Derrière ces appels frauduleux se cachent des outils comme les IPBX, normalement réservés aux entreprises pour afficher un numéro professionnel lors d’appels. Problème : des fraudeurs détournent ces systèmes pour imiter des numéros de particuliers ou de banques.

En se faisant passer pour un conseiller, ils tentent de soutirer des informations bancaires ou de forcer des virements. Avec un préjudice estimé à 380 millions d’euros en 2023, selon l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement.

Malgré la loi d’octobre 2024, censée authentifier les numéros pros, les escrocs contournent les règles en utilisant WhatsApp ou des serveurs à l’étranger. Résultat : impossible pour les autorités de bloquer ces appels, qui échappent à la régulation française.

Les réflexes à adopter d’urgence

Si votre numéro est utilisé sans votre accord, direction le commissariat ou la gendarmerie pour porter plainte. L’usurpation d’identité numérique est punie jusqu’à un an de prison et 15 000 € d’amende.

En parallèle, la plateforme 17Cyber (cybermalveillance.gouv.fr) propose un diagnostic personnalisé pour identifier le type de fraude et guider les démarches : opposition bancaire, contact avec votre banque, etc.

Prévenez aussi votre entourage. Expliquez-leur que votre numéro a pu être piraté, afin qu’ils ignorent les appels suspects provenant de votre 06. Et surtout, rappelez cette règle d’or : jamais de coordonnées bancaires par téléphone. Même si votre « banque » insiste, raccrochez et contactez-la via le numéro officiel.

Vous pouvez aussi signaler ça sur la plateforme « J’alerte l’Arcep ». Cela ne résoudra pas son problème, c’est un geste citoyen qui permettra d’améliorer la connaissance de cette pratique . L’Arcep a d’ailleurs quelques conseils précieux aussi.