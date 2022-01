LG OLED C2 et G2 officialisés : plus de luminosité, plus de tailles – CES 2022

Les LG OLED C2 et OLED G2 prennent logiquement la suite des OLED C1 et G1 en agrandissant la gamme par le haut avec un modèle 97 pouces et par le bas avec un modèle 42 pouces. Un nouveau processeur Alpha 9 Gen5 entre aussi dans la danse.

LG profite du CES 2022 pour présenter ses nouveaux téléviseurs OLED, nous apprend TechRadar. Il s’agit des LG C2 et G2, qui prendront donc logiquement la suite des LG OLED C1 et LG OLED G1, des références pour quiconque s’intéresse à l’achat d’un téléviseur OLED. La firme en a profité pour proposer des dalles plus petites et plus grandes.

Plus grand, mais aussi plus petit

Commençons par la G2, qui proposera des dalles 4K plus grandes de 97 pouces. Selon TechRadar, la présentation du modèle OLED97G2, qui montrait des tableaux de grand maître avait de quoi tromper l’œil.

La C2 pour sa part, proposera un modèle plus petit que sa diagonale de 47 pouces avec une LG OLED42C2 et donc une diagonale de 42 pouces. Si aujourd’hui, le marché des TV 4K tend à se structurer autour d’une diagonale de 55 pouces et 65 pouces, certains utilisateurs, en particulier des joueurs dans un espace limité, pourraient être intéressés pour des dalles encore plus petites.

Au passage, les technologies derrière ces nouvelles gammes évoluent également. LG promet par exemple une luminosité maximale un peu plus élevée grâce à un système de dissipation de chaleur. Un nouveau processeur Alpha 9 Gen. 5 va également équiper tous ces nouveaux téléviseurs.

De l’upscaling 4K

En comparaison du Gen4, il devrait ajouter une technologie d’upscaling par apprentissage machine. En clair, grâce à des algorithmes plus puissant, il devrait être capable de faire passer des contenus 1080p (par exemple) à une définition 4K avec davantage d’efficacité. Aussi, le mappage des tons s’applique désormais à 5000 zones contre 576 avec l’ancien processeur. Une nouvelle fonctionnalité reposant à nouveau sur l’IA devrait permettre d’améliorer la détection d’objet dans une scène, et ainsi mieux les séparer avec l’arrière-plan.

La partie audio devrait légèrement profiter de cette nouvelle gamme. On passera d’un mix virtuel en 5.1 à du 7.1.2 surround. Cela n’empêche bien sûr pas LG de conseiller d’utiliser ses téléviseurs avec une barre de son.

Dernier détail, mais pas des moindres, l’installation devrait être facilitée. À commence par la C2 qui adopte un nouveau cadre en fibre composite, qui devrait réduire de moitié le poids de l’ensemble du téléviseur. De son côté, l’arrière du G2 évolue, ce qui devrait le rendre encore peu plus fin, notamment sur le tiers inférieur de l’écran. C’est un petit détail, mais pour l’accrocher au mur, c’est toujours ça de gagné.

