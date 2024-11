Pixel 8a (256 Go) à prix inédit, -300 € pour un pliant Samsung et la Galaxy Watch Ultra à prix cassé — les deals de la semaine

Si vous n’avez pas pu suivre les nombreux bons plans publiés récemment, voici un récap des meilleurs deals : la version 256 Go du Google Pixel 8a est à un prix inédit, un smartphone pliant Samsung à 300 euros et la Galaxy Watch Ultra à prix cassé.Â

De nombreuses offres ont été traitées cette semaine, et si vous n’avez pas eu l’occasion de tout suivre, pas d’inquiétude. Pour vous aider à rattraper tout cela, nous avons regroupé dans cet article les quatre meilleures promotions que nous avons partagées ces derniers jours et qui sont encore disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Darty baisse fortement le prix de l’excellent Google Pixel 8a, dans sa version 256 Go

Google Pixel 8a // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Que propose le Google Pixel 8a ?

Un écran OLED rafraîchi à 120 Hz (enfin !)

Les mêmes performances que le Pixel 8 + 7 ans de MAJ

Le meilleur zoom numérique sur son segment

L’arrivée de Gemini Nano !

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Google Pixel 8a.

Au lieu de 609 euros habituellement, le Google Pixel 8a (256 Go) est maintenant disponible en promotion à 479 euros chez Darty.

Un smartphone pliant Samsung à moins de 300 € ? Oui, c’est possible avec cette offre sur le Galaxy Z Flip 4

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 vu de profil // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Les points à retenir du Samsung Galaxy Z Flip 4

Son format pliable très compact

Son écran externe pratique

Ses bonnes performances

Sortie il y a deux ans, le Samsung Galaxy Z Flip 4 (128 Go) était à 1 109 euros, aujourd’hui, on peut retrouver le smartphone pliant remisé à 299 euros sur le site Cdiscount.

Galaxy Watch Ultra : la montre connectée la plus premium de Samsung est à prix cassé chez Boulanger

La Samsung Galaxy Watch Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Ce qu’on apprécie de la Samsung Galaxy Watch Ultra

Un écran très lumineux et un bouton d’action pratique

Un suivi GPS précis et un excellent suivi de la fréquence cardiaque

Des fonctions sportives exclusives

Lancée à 699 euros, la Samsung Galaxy Watch Ultra peut désormais vous revenir à 469 euros chez Boulanger. Pour bénéficier de ce super prix, vous devrez d’abord ajouter le code promo 70WATUL, qui fera baisser le prix de 70 euros. Pensez également à rejoindre gratuitement le Club Fidélité pour bénéficier de 10 euros offerts par tranche de 100 euros d’achat, donc 60 euros en tout. Enfin, une ODR de 100 euros est à prendre en compte.

Comme une odeur de Black Friday avec ce forfait 5G de 120 Go à moins de 8 €/mois

Les atouts de ce forfait de RED by SFR

Une offre sans engagement

Les appels, SMS, MMS en illimités

120 Go en 5G en France

En ce moment, le forfait RED by SFR avec 120 Go de 5G n’est qu’Ã 7,99 euros par mois. Si vous voulez payer un peu moins cher, il y a aussi une offre avec 80 Go de 5G pour 6,99 euros par mois.

