L’excellent Oppo Find X3 Pro coûte désormais la moitié de son prix de lancement

Plus d'un an après sa sortie, le smartphone Oppo Find X3 Pro reste encore aujourd'hui une référence premium plus que recommandable. Actuellement, on peut même le retrouver à moitié prix puisque RED by SFR le propose à 549 euros au lieu de 1 149 euros, son prix de lancement.

C’est au mois de mars 2021 qu’Oppo a présenté sa gamme Find X3, dont le plus haut de gamme, le Find X3 Pro, qui cumule les atouts : un écran OLED rafraîchi à 120 Hz, une puissante puce Snapdragon, et même un objectif microscope plutôt bluffant. Plus d’un an après sa sortie, il reste un excellent smartphone, qui est d’ailleurs vendu à moitié prix en ce moment.

Les points forts de l’Oppo Find X3 Pro

Un bel écran de 6,7 pouces, OLED QHD+ et rafraîchi à 120 Hz

Une puissante puce Snapdragon 888 compatible 5G

Une bonne polyvalence photo, et même un microscope

Lancé à 1 149 euros, l’Oppo Find X3 Pro est maintenant disponible à 549 euros sur RED by SFR. En revanche, si vous prenez un forfait chez l’opérateur, le prix passera à 449 euros.

De bonnes finitions, et un très bel écran

Doté de finitions exemplaires dans l’ensemble, le smartphone Oppo Find X3 Pro adopte un design un brin futuriste, et même plutôt audacieux au dos, avec une coque de verre qui passe par-dessus les bords du module photo. Ce parti pris, qui se démarque nettement d’autres smartphones, atténue ainsi le côté protubérant du module qui peut ne pas plaire à certains. On aime, ou on n’aime pas : en tout cas, ce dos ne laissera pas indifférent. Son écran, en revanche, devrait remporter tous les suffrages : bords incurvés, dalle AMOLED QHD+ de 3 216 x 1 440 pixels, diagonale massive de 6,7 pouces… et un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant grimper à 120 Hz, soit l’assurance d’une excellente fluidité au quotidien. Ajoutons à cela une haute luminosité maximale, bien pratique pour conserver un bon confort visuel même sous un grand soleil. Cet écran aura aussi l’avantage de résister aux éclaboussures grâce à la certification IP68.

Une puce puissante pour des performances au top

Un smartphone premium se doit d’embarquer une puce puissante : le Find X3 Pro ne déroge pas à la règle et intègre un Snapdragon 888 de Qualcomm, compatible 5G, épaulé par 12 Go de mémoire vive. De quoi assurer des performances de haut vol, tant au niveau d’une utilisation standard que pour le jeu, avec des graphismes poussés au maximum sur les titres gourmands. Ce smartphone Oppo profitera également de la riche interface maison ColorOS 11.2 propulsée par Android 11, avec ses (très) nombreuses personnalisations possibles.

Concernant sa partie photo, l’Oppo Find X3 Pro dispose d’un module avec quatre capteurs : un principal et un ultra grand-angle de 50 mégapixels chacun, un téléobjectif de 13 mégapixels, et un objectif microscope de 3 mégapixels très étonnant. Pour pouvoir apercevoir des détails que l’oeil humain ne peut pas observer seul, il faudra coller le bloc photo contre l’objet. Et le résultat est plutôt amusant dans certaines situations, même si cet objectif tient davantage du gadget qu’autre chose.

Enfin, en ce qui concerne l’autonomie de ce smartphone, sa batterie de 4 500 mAh permettra de tenir une journée avec un usage intense, voire deux jours si l’on modère son utilisation. Un chargeur ultra rapide jusqu’à 65W sera livré dans la boîte, grâce auquel le Find X3 Pro pourra passer de 5% à 95% en seulement 30 minutes. Le modèle bénéficie aussi de la charge sans fil jusqu’à 30W.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’Oppo Find X3 Pro.

