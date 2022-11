Oppo Find X3 Pro : un ancien smartphone premium plus abordable que jamais

Le smartphone haut de gamme Oppo Find X3 Pro se retrouve en ce moment dans un pack intégrant également une Oppo Watch. Et c'est Boulanger qui propose cet ensemble pour 689 euros, alors que le smartphone en lui-même était affiché à 1 149 euros à son lancement, et que la montre connectée est en ce moment proposée à 279 euros.

Présenté en mars 2021, le Oppo Find X3 Pro cumule les atouts : un écran de qualité, une puissante puce de Qualcomm et même un objectif microscope plutôt bluffant. Plus d’un an après sa sortie, il reste un smartphone haut de gamme très recommandable, surtout lorsqu’il est proposé moins cher et dans un pack comprenant également une montre connectée de la même marque.

Les points forts de ce pack Oppo

Un écran OLED QHD+ de 6,7 pouces et 120 Hz

Une puissante puce Snapdragon 888 compatible 5G

Une montre connectée avec un écran OLED

Le pack comprenant le smartphone et la montre connectée est actuellement proposé à 689 euros chez Boulanger. Une affaire, car si l’on déduit les 279 euros que vaut normalement l’Oppo Watch, le Find X3 Pro ne revient alors qu’à 410 euros, surtout quand l’on sait qu’il a été commercialisé à 1 149 euros au lancement.

Un smartphone premium aux finitions soignées

Doté de finitions exemplaires dans l’ensemble, le smartphone Oppo Find X3 Pro adopte un design un brin futuriste, et même plutôt audacieux au dos, avec une coque de verre qui passe par-dessus les bords du module photo. Ce parti pris, qui se démarque nettement d’autres smartphones, atténue ainsi le côté protubérant du module qui peut ne pas plaire à certains. En tout cas, ce dos ne laissera pas indifférent.

Son écran, en revanche, devrait remporter tous les suffrages : bords incurvés, dalle AMOLED QHD+ de 3 216 x 1 440 pixels, diagonale massive de 6,7 pouces… et un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant grimper à 120 Hz, soit l’assurance d’une excellente fluidité au quotidien. Cet écran aura aussi l’avantage de résister aux éclaboussures grâce à la certification IP68.

Des performances assurées par une puce puissante

Le modèle Oppo Find X3 Pro est une machine puissante : propulsé par une puce Snapdragon 888 de Qualcomm, compatible 5G et épaulée par 12 Go de mémoire vive, le smartphone assure des performances de haut vol, tant au niveau d’une utilisation standard que pour le jeu, avec des graphismes poussés au maximum sur les titres gourmands. Pour faire fonctionner tout cela, le smartphone comptera sur une batterie de 4 500 mAh, qui permet de tenir une journée avec un usage intense, voire deux jours si l’on modère son utilisation. La charge ultra rapide et la charge sans fil seront d’ailleurs de la partie.

Concernant sa partie photo, l’Oppo Find X3 Pro dispose d’un module avec quatre capteurs : un principal et un ultra grand-angle de 50 mégapixels chacun, un téléobjectif de 13 mégapixels, et un objectif microscope de 3 mégapixels très étonnant. Pour pouvoir apercevoir des détails que l’oeil humain ne peut pas observer seul, il faudra coller le bloc photo contre l’objet. Et le résultat est plutôt amusant dans certaines situations, même si cet objectif tient davantage du gadget qu’autre chose.

Une montre connectée qui fonctionne de concert avec le smartphone Dans ce pack Oppo, vous trouverez également une montre connectée Oppo Watch de 46 mm, qui marque des points avec son écran AMOLED proposant une définition de 400 x 400 pixels ; de quoi rendre les informations affichées bien lisibles. Cette montre assurera aussi un suivi d’activité et de santé très efficace : suivi du sommeil, mesure de la fréquence cardiaque, calcul des calories brûlées, calculateur du nombre de pas… L’Oppo Watch pourra vous accompagner au quotidien, et pourra même vous envoyer des alertes si elle repère une période d’inactivité pour vous encourager à bouger un peu plus. Un GPS est aussi intégré à la montre pour simplifier ses séances de sport en extérieur, par exemple. Concernant son autonomie, la version 46 mm est dotée d’une batterie de 430 mAh qui lui permettra de tenir sans problème pendant une journée complète, voire un peu plus en fonction de la nature des usages.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Oppo Find X3 Pro ainsi que celui sur l’Oppo Watch.

