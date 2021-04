Les 3 meilleurs smartphones récents d’avril 2021 sur Frandroid

Nous avons testé une flopée de nouveaux smartphones sur Frandroid en mars 2021. Comme nous entrons de plain-pied dans le mois d’avril, nous en profitons pour faire le point sur les trois récents meilleurs smartphones que nous pouvons vous recommander : l’Oppo Find X3 Pro, le OnePlus 9 Pro et le Xiaomi Redmi Note 10 Pro.

Nous testons beaucoup de produits sur Frandroid, notamment pour vous recommander les meilleurs smartphones. De temps à autre, il est bon de faire le point sur les dernières sorties les plus intéressantes et convaincantes.

Pour aller plus loin

Les 3 meilleurs smartphones récents de mars 2021 sur Frandroid

C’est pourquoi nous vous proposons ici de voir quels sont les trois meilleurs smartphones que nous avons testés en mars et qui sont ainsi les trois meilleurs appareils récents à recommander en ce début de mois d’avril garanti sans poisson.

Oppo Find X3 Pro L'original

L’Oppo Find X3 Pro est un smartphone haut de gamme très complet profitant d’un design très bien maîtrisé et sortant un peu de l’ordinaire, d’un très bon écran 120 Hz, d’une interface personnalisable à souhait, d’un excellent Snapdragon 888 et d’une charge vraiment très rapide.

Mais le smartphone va chercher son originalité ailleurs : un mode microscope tout simplement bluffant. Grâce à cette option, le smartphone est capable de photographier des éléments vraiment très petits et invisibles à l’œil nu. Vous pourrez ainsi capter les choses qui échappent à votre regard. La fonction est peut-être très gadget, mais elle est superbement bien ficelée et vous êtes nombreux à avoir manifesté votre intérêt.

OnePlus 9 Pro La puissance

Le OnePlus 9 Pro a lui aussi droit aux caractéristiques essentielles du haut de gamme en 2021. Cependant, il se montre particulièrement efficace sur les jeux vidéo grâce à son Snapdragon 888 très bien exploité et à un écran 120 Hz à l’affichage AMOLED aux petits oignons.

Tout cela est sublimé par l’expérience OxygenOS très appréciée par la communauté Frandroid et par un design un peu à contre-courant de la mode actuelle des finitions mates. Le OnePlus 9 Pro veut briller de mille feux et se pare de reflets bien marqués et superbement travaillés.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro La valeur sûre

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro fait plus que jamais honneur à ses prédécesseurs en perpétuant parfaitement la tradition de l’excellent rapport qualité-prix, si importante pour cette famille de smartphones. Pour plus ou moins 300 euros — en fonction de la configuration choisie — l’appareil se dote d’arguments très séduisants pour ce segment tarifaire.

Écran AMOLED et 120 Hz, haut-parleurs stéréo certifiés Harman Kardon, capteur photo de 108 mégapixels, compatibilité NFC… Vous en aurez pour votre argent, cela est certain. Pour les budgets plus serrés, le Redmi Note 10 classique est une excellente alternative pour 100 euros de moins et avec de petites concessions.