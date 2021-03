Les 3 meilleurs smartphones récents de mars 2021 sur Frandroid

Frandroid a testé un joli lot de smartphones en février. Or, nous entrons maintenant dans le mois de mars et nous en profitons donc pour faire le top 3 des appareils testés récemment : les Samsung Galaxy S21 et Galaxy A12 et le Xiaomi Mi 11.

Au cours des dernières semaines, nous avons encore testé un bon nombre de smartphones. Mais alors que nous entrons déjà dans le troisième mois de 2021 — ça passe vite –, profitons-en pour faire le point sur les appareils qui nous ont le plus séduits récemment.

Les 3 meilleurs smartphones récents de février 2021 sur Frandroid

Voici donc les meilleurs smartphones que nous avons testés en février et qui sont donc ceux à recommander pour bien attaquer le mois de mars.

Samsung Galaxy S21 Le super format

Si les regards se sont beaucoup tournés vers la version Ultra qui embarque le plus de technologies, le Samsung Galaxy S21 classique a plusieurs atouts. Parmi eux, on en retient un en particulier : le format. Sans utiliser l’adjectif « compact » ici, on ne peut que saluer les dimensions très contenues proposées par ce smartphone. L’utilisation à une main est vraiment simple, d’autant plus que nous avons affaire à un appareil léger. Les finitions sont excellentes, même s’il faut signaler un dos en plastique. Jugé moins noble que le verre, ce matériau peut repousser certains, mais le constructeur a vraiment soigné l’effet mat pour une bonne sensation sous les doigts. Par ailleurs, le S21 s’est montré plus résistant aux chutes que les deux autres déclinaisons de sa fratrie.

Pour le reste, on profite ici d’un excellent capteur photo principal, d’une très bonne puissance avec l’Exynos 2100 et d’une autonomie très confortable. L’écran 120 Hz de 6,2 pouces profite du savoir-faire de Samsung dans l’AMOLED pour que vous profitiez pleinement de vos séries et films.

Xiaomi Mi 11 La puissance

Le Xiaomi Mi 11 ne fait pas dans la dentelle. Il embarque un Snapdragon 888 et compte bien le faire savoir au monde entier. Ce smartphone peut déployer une puissance incroyable pendant vos sessions de jeux, même les plus complexes à gérer. Vos parties seront toujours fluides tout comme les tâches du quotidien qui sont d’ailleurs sublimées par la fluidité des 120 Hz. La dalle est même configurée en QHD+ par défaut pour s’assurer de vous en mettre plein la vue. Le smartphone se paie également le luxe d’arborer un design raffiné.

Comptez aussi sur une bonne qualité photo avec, entre autres, un capteur principal de 108 mégapixels convaincant. Côté charge rapide, le Xiaomi Mi 11 ne cherche pas la demi-mesure non plus. Son bloc de 55 % vous ramène à 80 % de batterie en 25 minutes seulement. La charge sans fil peut monter quant à elle jusqu’à 50 W sur ce smartphone. Même la qualité audio a été bien soignée avec des haut-parleurs stéréo puissants.

Samsung Galaxy A12 L'entrée de gamme solide

Sobre et efficace sont les maîtres-mots du Samsung Galaxy A12 qui se positionne sur le segment entrée de gamme. Ce smartphone fait des compromis sur la puissance pour offrir un design agréable en main et plutôt joli avec un écran qui ne lésine pas sur le contraste. En photo, le capteur principal est capable de belles prouesses au vu du tarif très doux du téléphone. Pour l’autonomie, il se montre bien rassurant.

Ce smartphone conviendra aux utilisateurs qui apprécient l’expérience Samsung et qui ont un budget serré. Ce n’est pas vraiment le meilleur dans son domaine, mais c’est une référence bien solide.