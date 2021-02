Les 3 meilleurs smartphones récents de février 2021 sur Frandroid

Pour bien démarrer l’année 2021, Frandroid a testé plusieurs smartphones dans le courant du mois de janvier. Et alors que nous mordons avec enthousiasme dans le mois de février, voici le top 3 des appareils que nous avons pu essayés récemment : les Samsung Galaxy S21 et Galaxy M51 et le Realme 7i.

Chez Frandroid, on adore tester des smartphones. Or, pour faire un peu le point de temps à autre, il est bon de mettre en avant les récents appareils testés et surtout ceux qui nous ont le plus conquis. Voici donc les trois meilleurs produits que nous avons éprouvés pendant le mois écoulé.

Cela fait d’eux les meilleurs smartphones à recommander en février 2021.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra permet à cette année de démarrer sur les chapeaux de roue ! Le géant sud-coréen propose là un smartphone premium de haut vol pour étaler son savoir-faire. Certes, il n’a rien de vraiment surprenant, mais il se montre très séduisant sous presque tous les angles. Les excellentes finitions sont sublimées par un dos en verre mat au toucher agréable et par un somptueux écran profitant d’un mode 120 Hz adaptatif.

Côté photo, le Galaxy S21 Ultra ne se contente pas d’être très bon dans cet exercice, il est également très polyvalent avec un beau mode nuit, des portraits réussis, un mode 108 mégapixels et, surtout, un zoom x10 d’une rare qualité — le zoom x100 est rigolo, mais plus anecdotique. L’autonomie, quant à elle, est au rendez-vous grâce à de beaux progrès réalisés sur l’efficacité énergétique et permis par l’Exynos 2100.

On retrouve un autre produit Samsung dans ce top 3 avec le Galaxy M51 qui se montre très intéressant sur le milieu de gamme qui plaît grâce à des arguments assez simples, mais très efficaces. Ce smartphone combine une belle qualité d’écran, de bonnes performances photo et une autonomie des plus sereines pour une expérience globale à recommander.

La réactivité du lecteur d’empreintes sur la tranche droite est un joli plus.

Le Realme 7i impressionne sur le segment de l’entrée de gamme avec son énorme batterie de 6000 mAh qui lui confère une endurance remarquable. Sa liste de qualités ne s’arrête pas en si bon chemin, puisqu’on peut aussi compter sur un écran rafraîchi à 90 Hz, des performances solides et un capteur photo principal efficace.

N’oublions pas non plus que l’une des grosses qualités du Realme 7i réside dans son prix très attractif.