Le Samsung Galaxy S21 classique est plus solide que les modèles Plus et Ultra

Samsung a fait le choix de proposer un dos en plastique pour son Galaxy S21 classique. Un choix qui permet au smartphone de mieux résister aux chutes que les Galaxy S21 Plus et Galaxy S21 Ultra.

En une dizaine d’années, les constructeurs de smartphones sont passés du plastique au métal puis au verre pour le dos de leurs smartphones. Néanmoins, Samsung fait peu à peu marche arrière depuis l’été dernier, proposant désormais des téléphones haut de gamme avec un dos en plastique.

Pour aller plus loin

Je veux plus de smartphones en plastique… change my mind !

C’était déjà le cas l’été dernier avec le Samsung Galaxy Note 20. Ca l’est désormais également avec le Galaxy S21 classique. Ces deux smartphones ne sont en effet pas dotés de dos en verre, comme les Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S21 Plus et Galaxy S21 Ultra, mais de dos en polycarbonate, c’est-à-dire en plastique. Si ce choix peut être rédhibitoire pour certains, le plastique n’étant pas considéré comme un matériau « noble », il a cependant un avantage de taille — en plus de sa plus grande légèreté : sa solidité.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Ce mardi, le fabricant de coques de protection Allstate Protection Plans a publié une vidéo de drop test des trois derniers smartphones de Samsung, les Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra. Le constructeur les a fait tomber d’une hauteur de 6 pieds, soit environ 183 centimètres, d’abord de face, puis de dos. Rappelons que les trois modèles sont équipés d’un revêtement en Gorilla Glass Victus en façade. C’est le même revêtement que l’on va retrouver au dos des Galaxy S21 Plus et Galaxy S21 Ultra, tandis que le Samsung Galaxy S21 classique profite donc d’un dos en plastique et, comme ses grands frères, d’un module photo en métal.

Un dos en plastique plus résistant que ceux en verre

Les résultats de ce drop test sont sans équivoque : grâce à son dos en plastique, le Samsung Galaxy S21 résiste bien mieux aux chutes que les Galaxy S21 Plus et Galaxy S21 Ultra. Alors que les dos des deux grands modèles sont éclatés après être tombés, celui du Galaxy S21 ne présente que quelques égratignures. Notons également que le module photo en métal des trois smartphones permet de protéger les différents capteurs. Cependant, à une telle hauteur, une chute au niveau de l’écran assure de nombreuses fissures, même avec une protection en Gorilla Glass Victus, la dernière version de la technologie de Corning.

Moral de l’histoire ? Si vous ne comptez pas protéger votre smartphone avec une coque de protection, il vaudra mieux opter pour un modèle plus résistant. Et si le plastique peut paraître plus entrée de gamme que le verre, la souplesse du matériau a au moins le mérite d’absorber plus facilement les chocs et d’éviter trop de casse.