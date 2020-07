Pour son Galaxy Note 20 classique, Samsung aurait opté pour un dos en plastique et non en verre. Un choix qui détonne, mais qui pourrait se justifier. Que pensez-vous de ce matériau sur un smartphone haut de gamme ? C'est notre sondage de la semaine.

Cette semaine, des aperçus plutôt complets des prochains smartphones hauts de gamme de Samsung ont pu nous être donnés grâce aux indiscrétions de nos voisins du site WinFuture. Le site allemand a en effet publié les fiches techniques complètes des Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra.

Parmi les différences, on retrouve comme prévu des modules photo différents, des écrans qui changent d’un modèle à l’autre, mais aussi un dos différent. En effet, selon les informations du site WinFuture, le Galaxy note 20 Ultra profitera d’un dos en verre Gorilla Glass, probablement la nouvelle version Victus de Corning, tandis que le Galaxy Note 20 classique aurait quant à lui un dos… en plastique.

Un choix de matériau qui a pu en surprendre plus d’un, surtout que cela fait de nombreuses années que les constructeurs ont abandonné le plastique sur le haut de gamme, préférant le verre, la céramique ou le cuir végan. Cependant, en quelques années, les marques ont fait de gros progrès sur les dos en plastique de leurs smartphones, notamment en milieu de gamme. Dans certains cas, il est quasiment impossible visuellement de distinguer si un revêtement est en verre ou en plastique. Le plastique a également l’intérêt d’être plus résistant et plus léger que le verre et, contrairement a du métal, ne présente aucun souci pour la charge par induction.

Un dos en plastique qui serait rédhibitoire ?

On en vient donc logiquement à notre question de cette semaine : seriez-vous choqué que Samsung propose un dos en plastique sur son Galaxy Note 20 ? C’est notre sondage de la semaine.

Chargement Samsung Galaxy Note 20 : le choix du plastique serait-il aberrant pour vous ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oui, je ne veux pas de plastique pour un smartphone haut de gamme

Non, mais il faut qu'il ressemble à du verre

Non, c'est plus solide et plus léger que du verre

Peu importe, tant que ce n'est pas du métal

Comme toutes les semaines, n’hésitez pas à compléter votre réponse, ou à la nuancer, dans les commentaires. L’article sera mis à jour en fin de semaine prochaine avec les résultats du sondage.