Un microscope sur un smartphone, est-ce bien nécessaire ?

Oppo a dévoilé cette semaine son Find X3 Pro, un smartphone équipé d’un microscope. Cela vous semble-t-il une fonctionnalité incontournable des prochaines années ? C'est la question de notre sondage de la semaine.

Après le zoom de l’espace, le mode macro, le capteur ToF, ou plus anciennement encore les photos 3D, voilà qu’Oppo tente de lancer une nouvelle mode photo sur nos smartphones avec le Find X3 Pro tout juste présenté cette semaine. Ce nouveau smartphone haut de gamme embarque pour la première fois une fonction… microscope.

L’Oppo Find X3 Pro est un excellent smartphone et son mode microscope est plutôt réussi dans son principe, mais il faut avouer qu’il a de quoi faire lever dubitativement un sourcil : au-delà des premières photos amusantes, a-t-il une réelle utilité ?

Dans son test, Omar nous dit que « ce mode microscope a beau être épatant et très amusant, il reste un gadget. Difficile à ce titre de se projeter sur une utilisation à long terme, l’excitation de la découverte s’effaçant avec le temps. On peut craindre que cette fonction incroyable finisse par lasser l’utilisateur qui ne la dégainera alors plus ou presque ».

Nous avons donc décidé de vous poser la question à vous !

Le mode microscope est-il intéressant ?

Le mode microscope de l’Oppo Find X3 Pro vous intéresse-t-il ? Avant de répondre, pensez à tout ce que cela peut impliquer, notamment au niveau du prix du téléphone, vendu à 1149 euros.

Chargement Le mode microscope a-t-il un intérêt sur smartphone ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. C'est totalement inutile

C'est amusant, je l'utiliserais de temps en temps

J'adore, j'en veux un sur mon smartphone

Je ne prends pas de photo avec mon téléphone

N’hésitez pas à argumenter votre réponse dans les commentaires de cet article pour expliquer et nuancer votre avis.