Les Samsung Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3 seraient attendus pour juillet

Selon le leaker Ice Universe, les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 pourraient être annoncés à l’été prochain par Samsung, prenant un créneau estival jusque-là occupé par les Galaxy Note.

Samsung semble avoir décidé de faire ressembler son calendrier 2021 à aucun autre et de jouer la surprise tout au long de l’année. Après la présentation des Galaxy S21 avancée au mois de janvier, ce sont les prochains smartphones pliables de la firme qui verraient leur feuille de route chamboulée.

Selon le leaker Ice Universe, il faudrait encore « attendre 5 mois pour voir » les Z Flip 3 et Z Fold 3.

We may have to wait 5 months to see Flip 3 and Fold 3. — Ice universe (@UniverseIce) February 4, 2021

Quid du Z Flip 2 ?

Les deux prochaines déclinaisons des smartphones avec un écran pliant à l’horizontale (Z Fold) ou à la verticale (Z Flip) auraient ainsi droit à une présentation inhabituelle en juillet alors que l’été est généralement réservé au Galaxy Note. Mais on ne sait toujours pas si le flagship de Samsung sera encore au catalogue en fin d’année, la rumeur annonçant sa fin imminente. Les deux appareils plus originaux pourraient alors occuper la fin d’année laissée vacante et prendre leur distance de présentation avec la gamme Galaxy S.

Après les aléas de production rencontrés l’an dernier avec la pandémie, difficile de dire si cela peut être un nouveau calendrier pour Samsung ou une façon de se préserver en anticipant d’éventuels problèmes et en définissant « une fenêtre de tir » plus qu’une date réelle de sortie.

Mais une chose est quasiment acquise : les Z Fold 2 et Z Flip ont bien des successeurs en attente. Car avant de parler d’un éventuel Z Flip 3, il faudrait déjà que le Z Flip 2 ait pointé le bout de son nez. Il se murmurait jusque-là que son arrivée était prévue pour le printemps, premier des cinq modèles pliables annoncés cette année chez Samsung.

Selon plusieurs rumeurs relayées par GSMArena, le Z Fold 3 pourrait revenir à un revêtement en plastique au lieu de son verre ultra-fin, mais avec un module photo assez proche de celui du Galaxy S21 Ultra et la possible compatibilité avec le stylet S Pen. Il opterait pour un écran interne de 7,55 pouces et de 6,21 pouces sur sa façade extérieure une fois refermé. Son prix devrait rester le même que celui du Z Fold 2, autour des 2000 euros.

Reste à savoir ce que serait ce mystérieux Z Flip 3 alors que la seconde déclinaison n’est pas encore là. On évoque l’arrivée d’un taux de rafraîchissement à 120 Hz, un écran étendu à 6,7 pouces, un écran extérieur plus grand et donc bien plus facile à utiliser que pour les seules notifications. L’an dernier, le Z Flip premier du nom avait profité d’une double exposition avec le lancement en fin d’année d’une version prête pour la 5G.