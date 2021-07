Samsung Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 : on sait quand ils seront présentés

Un représentant de Samsung a confirmé au site coréen Digital Daily que ses prochains smartphones pliables seront présentés le 11 août prochain.

On se doute depuis plusieurs mois que Samsung profitera du mois d’août pour présenter sa nouvelle gamme de smartphones pliables, les Samsung Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3. Néanmoins, on connaît désormais, avec davantage de précision, la date de présentation des deux modèles.

Le site coréen Digital Daily a en effet obtenu des informations de la part de Samsung, indiquant que la conférence Galaxy Unpacked aurait lieu le 11 août prochain à 16h heure française. « La présentation sera diffusée en ligne le 11 août, à la même heure que d’habitude », a en effet indiqué un représentant de Samsung à la publication coréenne.

Cette année, les deux nouveaux smartphones pliables devraient ainsi prendre le créneau habituellement réservé aux smartphones Galaxy Note dont aucun modèle n’est attendu pour 2021.

Quatre produits attendus le 11 août

Pour rappel, le Samsung Galaxy Z Fold 3 sera une nouvelle déclinaison du smartphone pouvant se déplier pour permettre de découvrir un appareil au format tablette. Il serait cette fois compatible avec le stylet S-Pen — une première pour un Galaxy Fold — et profiterait également d’une caméra selfie cachée derrière l’écran. De son côté, le Samsung Galaxy Z Flip 3 prendrait la relève du Galaxy Z Flip, tout en intégrant un écran externe plus large. À l’intérieur, on retrouverait un Snapdragon 888 ainsi qu’un écran de 6,7 pouces au ratio 25:9. Surtout, le produit serait lancé à un prix bien plus attractif que le modèle précédent, Samsung cherchant désormais à démocratiser les smartphones pliables.

Outre ces deux téléphones, le constructeur coréen pourrait également profiter de l’événement pour annoncer quelques accessoires. C’est le cas notamment de la Galaxy Watch 4, la première montre de la firme à embarquer le système d’exploitation Wear OS avec l’interface One UI. Les nouveaux écouteurs Galaxy Buds 2 seraient également dévoilés à l’occasion de cette conférence.

Il faudra encore patienter jusqu’au 11 août prochain pour en savoir plus sur l’ensemble des nouveaux produits de Samsung et notamment sur leurs caractéristiques complètes, leur prix ou leur disponibilité.