Samsung One UI Watch : Wear OS sur les Galaxy Watch (Active) 4, c’est confirmé

Samsung a confirmé que ses prochaines montres connectées allaient profiter du rapprochement entre Wear OS et Tizen à travers l'interface One UI Watch. En d'autres termes, les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch Active 4 sont concernées.

Lors du MWC 2021, Samsung a tenu une conférence dédiée à son écosystème de produits Galaxy. L’occasion pour l’entreprise sud-coréenne de confirmer que ses prochaines montres allaient profiter de la « plateforme unifiée entre Tizen et Wear OS ». En d’autres termes : cette nouvelle expérience logicielle sera disponible sur les Galaxy Watch 4 et Watch Active 4 au travers de l’interface One UI Watch.

Cela n’a rien d’une surprise. Google avait déjà annoncé avoir collaboré étroitement avec Samsung pour créer la nouvelle interface des montres connectées propulsées par Wear OS. Une confirmation du côté de Samsung était toutefois attendue.

Samsung donne rendez-vous cet été

Samsung n’a cependant pas nommé les deux montres. La marque s’est contentée d’évoquer un événement Galaxy Unpacked pour présenter ses « futures montres connectées ». On peut imaginer que ce sera pendant la même conférence que les Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 et éventuellement le Galaxy S21 FE seront officialisés. Ce ne sont que des suppositions à l’heure actuelle.

Même si leurs noms commerciaux n’ont pas été prononcés pendant l’événement, les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch Active 4 ne font plus trop de mystères puisque de nombreuses images montrant leur design ont déjà fait surface sur le web.

Les promesses de Google et Samsung

En combinant le « meilleur de Tizen et de Wear OS », Samsung et Google promettent de meilleures performances, une plus grande autonomie et davantage d’applications disponible grâce à un écosystème plus riche.

Attendez-vous donc à une rapidité d’exécution 30 % meilleures sur la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch Active 4. Une meilleure intégration des applications Google comme Maps, Messages ou YouTube Music est aussi à l’honneur.

Enfin, le suivi de santé promet d’être plus précis tandis que l’eSIM sera disponible auprès d’un plus grand nombre d’opérateurs et que les utilisateurs auront plus de liberté pour personnaliser leurs cadrans. Une meilleure complémentarité avec le smartphone est aussi grandement mise en avant sur One UI Watch.