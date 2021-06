Les Samsung Galaxy Z Flip 3 & Z Fold 3 font le plein de nouvelles infos

Certifiés aux États-Unis par la FCC, les Samsung Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3 laissent entrevoir une arrivée imminente sur le marché tout en dévoilant quelques spécifications techniques supplémentaires.

Petit à petit, les Samsung Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3 se précisent alors que leur lancement approche à grands pas. Les deux nouveaux smartphones pliables du géant coréen ont cette semaine été certifiés par la FCC, ce qui préfigure une commercialisation toute proche.

Cette certification nous permet aussi et surtout d’en apprendre un peu plus sur ces deux appareils, qui pourraient notamment compter sur un retour de la technologie MST (Magnetic Secure Transmission) pour des paiements sans contact sur n’importe quel TPE.

Cette technologie fort pratique (elle fonctionne même sur les terminaux ne supportant pas le NFC) avait été abandonnée par Samsung sur les récents Galaxy S21. Nous la retrouverions donc sur les Z Flip 3 et Z Fold 3.

Un lancement attendu sur ce troisième trimestre

Comme le souligne Android Authority, les schémas accessibles auprès de la FCC nous donnent une petite idée du format des deux appareils, représentés l’un comme l’autre pliés et dépliés pour afficher l’emplacement de leurs antennes.

Source : FCC Source : FCC

Sur le plan de la connectivité, le Galaxy Z Fold 3 (numéro de modèle SMF926U) regrouperait le support de l’ultra-wideband (UWB, utilisé notamment par les balises Bluetooth Galaxy SmartTag), le NFC et la 5G par ondes millimétriques et bande sub-6 GHz. La recharge par induction est aussi prévue, au même titre que la recharge inversée (9 W). Pour le reste, l’appareil serait bien livré avec un stylet S Pen, comme de précédentes rumeurs l’avaient déjà laissé entendre.

La FCC fait aussi mention de la technologie Qualcomm Smart Transmit pour les Z Flip 3 et Z Fold 3. Ils devraient donc miser de nouveau sur des SoC Qualcomm Snapdragon… et non Exynos. Le Galaxy Z Flip 3 (numéro de modèle SM-F711U) profiterait également de la recharge par induction et de la recharge inversée en 9 W, avec le support de la technologie NFC là aussi. En revanche, la FCC n’évoque pas ici l’ultra-wideband, qui semble absent.

Les deux appareils, pressentis dès juillet par certaines sources, devraient effectivement arriver quelque part au cours du troisième trimestre 2021. À mesure que leur sortie approche, d’autres fuites devraient continuer de nous éclairer sur leurs fiches techniques respectives.