Le Samsung Galaxy Z Fold 3 serait livré avec un stylet S-Pen

De nouvelles rumeurs indiquent que le prochain smartphone viendrait avec un S-Pen, laissant planer le doute sur l'avenir de la gamme Galaxy Note.

L’annonce du prochain smartphone pliable de la firme coréenne est prévue pour cet été et les rumeurs le concernant commencent déjà à apparaître sur la toile. La dernière en date semble indiquer que le Galaxy Z Fold 3 serait livré avec un S-Pen, ou, a minima, compatible avec le stylet de la marque.

Le site coréen ETNews rapporte en effet que Samsung a amélioré l’écran de sa gamme de smartphones pliables afin qu’il résiste mieux à la presse, notamment pour un stylet : « Il doit être capable de résister à l’impact et à la pression générés lors de l’écriture de texte avec le stylet sur l’écran ». Samsung aurait apparemment tenté d’intégrer un stylet à ses écrans pliables depuis un moment. Le Galaxy Z Fold 2 devait par exemple assurer cette compatibilité. Cette tâche n’aurait pas été simple, de par la complexité de la technologie d’écran, qui se doit d’être non seulement pliable et tactile, mais également compatible avec le S-Pen.

Quid de la gamme Note ?

Le S-Pen était auparavant réservé à la gamme Galaxy Note de la marque. Cependant, Samsung a dérogé à cette règle avec le Galaxy S21 Ultra, mais également avec la Galaxy Tab S. La marque a également confirmé que le stylet serait proposé sur davantage d’appareils.

Les gammes Note et S sont d’ailleurs devenues de plus en plus similaires au fil des années, notamment avec l’arrivée des déclinaisons « edge » et « plus ».

Samsung n’a officialisé aucune de ces informations, qui restent aujourd’hui au stade de rumeur. Bien qu’il soit logique que le Galaxy Z Fold 3 intègre un stylet, il ne pourrait qu’être compatible avec sans avoir d’emplacement pour le loger. De la même façon, le fabricant coréen pourrait continuer à renouveler sa gamme Note avec de nouvelles fonctionnalités uniques.