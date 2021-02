Samsung Galaxy Z Fold 3 : la piste d’une caméra sous l’écran refait parler d’elle

Samsung cherche de nouvelles manières de peaufiner ses prochains smartphones pliants. Parmi les pistes que la marque se garderait sous le coude, l’ajout de caméras frontales placées sous les écrans du Galaxy Z Fold 3.

Avec son Galaxy Z Fold 2, Samsung apportait en septembre dernier des améliorations notables à son concept de smartphone pliant. Plus élégant, doté de bordures rabotées et globalement plus réussi que son prédécesseur le Galaxy Fold de 2019, l’appareil accueillait néanmoins deux caméras frontales logées directement dans ses écrans principaux et secondaires, tous deux marqués d’un petit poinçon. Une concession au design que Samsung pourrait ne pas renouveler sur son Galaxy Z Fold 3.

Attendu plus tard cette année, le prochain smartphone pliant de la marque pourrait en effet miser sur des caméras frontales discrètement installées sous ses écrans.

De nombreuses nouveautés en perspective pour le Z Fold 3

La rumeur d’un Z Fold 3 équipé de la technologie UPC (Under Panel Camera) réapparaît quoi qu’il en soit par l’intermédiaire du leaker chinois Ice Universe, dont la véracité des informations est malheureusement assez variable. Cette rumeur persistante mérite donc d’être prise avec tout le recul nécessaire, mais on rappellera tout de même que Samsung évoquait il y a quelques semaines une technologie de ce type pour de futurs ordinateurs. Si cette dernière est suffisamment perfectionnée, il est plausible que le géant coréen cherche à l’exploiter sur son prochain flagship.

Galaxy Z Fold3 is still very likely to adopt UPC pic.twitter.com/DD6TMPLlM0 — Ice universe (@UniverseIce) February 15, 2021

Quoi qu’il en soit, il ne s’agirait pas de la seule nouveauté prodiguée par la nouvelle version du smartphone pliant. D’autres rumeurs laissent entendre que le Z Fold 3 pourrait être plus léger que le Z Fold 2, embarquer un écran de couverture un peu plus petit, ou encore se plier en trois. Il pourrait aussi prendre en charge le « S-Pen » que Samsung a popularisé année après année avec sa gamme Note, aujourd’hui sur le déclin. Il s’agirait d’une idée intéressante pour utiliser de manière différente le grand écran du Z Fold lorsqu’il est déplié.

Il y a peu, Ice Universe indiquait que le Galaxy Z Fold 3 pourrait être commercialisé dès cet été en compagnie du Galaxy Z Flip 2, peu ou prou sur le créneau de lancement habituel des Galaxy Note.

Une technologie déjà lancée par ZTE

On sait déjà que d’autres constructeurs travaillent activement sur ce secteur. C’est notamment le cas de Xiaomi ou d’Oppo, deux fabricants qui ont déjà fait la démonstration de leurs prototypes en début d’année dernière. Par ailleurs, le chinois ZTE a déjà lancé un smartphone équipé d’un capteur selfie dans l’écran, le ZTE Axon 20 5G. Néanmoins, la qualité des clichés comme celle de l’affichage devant le capteur photo laissent encore largement à désirer.

Par ailleurs, en novembre dernier, c’est le média coréen ETNews qui indiquait déjà que Samsung travaillait sur un capteur photo caché derrière l’écran. Une concrétisation, pour le constructeur, de son concept de design « New Infinity ». Le Samsung Galaxy Z Fold 3 devrait être lancé durant l’été, au cours du 3e trimestre 2021.