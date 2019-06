Ce mercredi, Oppo dévoilera officiellement son prototype de smartphone avec capteur photo intégré directement derrière l’écran. Mais avant même sa présentation, le constructeur chinois a dévoilé en partie son design grâce à une vidéo mise en ligne sur la plateforme chinoise Miaopai.

On le sait depuis le début du mois, certains constructeurs chinois de smartphones ont réussi à intégrer un capteur photo directement derrière l’écran. C’est le cas de Xiaomi, mais également d’Oppo, les deux fabricants ayant teasé le même jour leurs technologies.

Particulièrement utile pour proposer des écrans sans bordure ni encoche, et des smartphones sans fragilité due à une partie mécanique, cette avancée sera dévoilée officiellement ce mercredi par Oppo. La filiale du groupe BBK Electronics (OnePlus, Vivo, Realme) doit en effet dévoiler cette semaine le tout premier smartphone qui bénéficiera de ces capteurs photo cachés derrière l’écran.

Avant même la présentation du smartphone lors du MWC Shanghai, Oppo a publié un court clip sur la plateforme chinoise d’hébergement de vidéos Miaopai. On peut y découvrir l’évolution des smartphones de la marque depuis ses débuts en 2013, avec notamment le Oppo N1 avec son appareil photo rotatif, mais également le Oppo RX17 Pro avec son encoche, le Oppo Reno et son aileron ou le Oppo Find X et son appareil coulissant. Surtout, le dernier smartphone présenté intègre un écran qui prend toute la surface de l’appareil.

De quoi découvrir un écran avec des bordures qui semblent incurvées sur les côtés et surtout une illustration vidéo qui indique qu’un appareil photo serait caché derrière l’écran. On en saura davantage sur le smartphone avec capteur photo derrière d’écran d’Oppo lors de sa présentation officielle, attendue ce mercredi à Shanghai. Pour l’heure, on ignore encore s’il s’agira d’un smartphone finalisé et prêt à être lancé ou d’un simple prototype.