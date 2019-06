Après sa rapide démonstration, Oppo pourrait dévoiler sa technologie de caméra sous écran plus en détail d’ici la fin du mois.

Les encoches, les sliders, les pop-ups, les « bulles »… toutes ces astuces pour intégrer une caméra en façade tout en conservant un design au maximum borderless seront bientôt de l’histoire ancienne. Plusieurs constructeurs travaillent en effet sur des technologies permettant d’intégrer ce composant directement sous l’écran afin qu’il devienne totalement invisible.

Si on sait que Samsung réfléchit depuis longtemps à une solution dans le genre, Oppo et Xiaomi ont pris les devants et ont déjà brièvement montré leurs prototypes en vidéo. Et bientôt, ces appareils devraient être exposés aux yeux des journalistes.

Rendez-vous au MWC… Shanghai

Oppo a publié un teaser pour annoncer sa présence au MWC 2019. Pas celui que nous connaissons à Barcelone, mais celui de Shanghai qui aura lieu à la fin du mois.

L’image en question montre le haut d’un téléphone, reconnaissable par le haut-parleur d’appels. Juste sous ce dernier, on peut apercevoir un cercle lumineux qui semble indiquer la présence d’une caméra sous écran à cet endroit précis.

Le constructeur chinois devrait donc en dire un peu plus sur sa technologie lors du salon qui se tiendra à Shanghai du 26 au 29 juin. Avec un peu de chances, les journalistes présents sur place pourront même approcher le prototype en question et essayer d’eux-mêmes cette nouveauté.

Encore imparfait

Il ne faut pas s’attendre néanmoins à un produit commercialisable. En effet, de l’aveu même de Brian Shen, vice-président d’Oppo, « il est difficile pour les caméras sous écran d’obtenir les mêmes résultats que les caméras normales, il est probable qu’il y ait de la perte au niveau de la qualité optique ».

Rappelons que les capteurs d’empreintes sous écran ont également mis du temps avant de réussir à s’approcher de la rapidité et de la fiabilité des capteurs d’empreintes plus traditionnels. Il est donc possible que cette nouvelle fonctionnalité reste cantonnée à certains modèles servant de vitrine technologique pendant quelques années, avant d’être intégrée de série sur tous nos smartphones.