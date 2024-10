Le capteur photo principal du Pixel 9a aura une résolution inférieure à celle du Pixel 8a

Le prochain smartphone de milieu de gamme de Google pourrait être équipé du même capteur photo principal que le Pixel 9 Pro Fold. Avec une résolution de 48 Mpx au lieu de 64 Mpx pour son prédécesseur, le Pixel 9a devrait toutefois produire de plus jolis clichés, notamment en basse lumière.

Nouvel appareil, nouvelles fuites. Le Pixel 9a n’a pas encore de date de sortie officielle, mais on en sait beaucoup sur lui grâce aux fuites qui animent déjà la jeune carrière médiatique du prochain smartphone de Google. Que la firme américaine soit secrètement derrière tout cela ou non, peu importe : c’est une tradition pour la gamme Pixel, et il est hors de question de passer à côté.

Cette fois, c’est Alexander Maxham d’Android Headlines qui nous apporte une précision sur le capteur photo principal du Pixel 9a. Selon lui, le généreux capteur de 64 Mpx du Pixel 8a sera remplacé par un composant de 48 Mpx.

S’il peut s’agir d’une volonté de réduire quelques coûts pour alléger la facture finale du smartphone, il pourrait en être autrement. En effet, selon Maxham, on aurait ici affaire au capteur qui équipe déjà le Pixel 9 Pro Fold. De très bonne facture, il a notamment l’avantage d’avoir une ouverture focale maximale de f/1,7. C’est plus lumineux que le f/1,9 du Pixel 8a, ce qui permet d’obtenir de meilleurs résultats en basse lumière.

Ainsi, s’il sera certainement moins facile de zoomer sur les clichés – un véritable avantage quand on sait que les appareils de milieu de gamme de Google ne disposent pas de téléobjectif – on pourra obtenir des images de meilleure qualité dans l’ensemble. Plus de pixels ne signifie pas forcément meilleur, et il y a fort à parier que l’adage se vérifiera ici.

Un face-à-face passionnant avec l’iPhone SE 4

Ce changement de cap pour le Pixel 9a n’est pas une très grande surprise, puisque l’appareil semble déjà prendre le contre-pied de son prédécesseur, avec un bloc photo visuellement très différent. Cependant, c’est surtout son capteur principal qui devrait subir un changement si important. Le nouveau venu devrait utiliser le même capteur de 13 Mpx que le Pixel 8a pour son ultra-grand angle, de même que le même capteur frontal de 13 Mpx.

Par ailleurs, le Pixel 9a devrait être alimenté par la dernière puce Tensor G4 de Google. Les capacités d’IA devraient donc être améliorées, et les compétences photo être positivement affectées. L’appareil pourrait par exemple embarquer l’outil Add Me, permettant de prendre une photo de groupe sans que personne ne manque à l’appel.

Il faudra attendre les annonces officielles de Google pour confirmer ces informations. Toutefois, les semaines précédant la sortie de ce nouveau smartphone promettent d’être riches en nouvelles fuites intéressantes. Le Pixel 9a devrait entrer en concurrence immédiate avec l’iPhone SE 4 d’Apple, un match auquel nous avons hâte d’assister.