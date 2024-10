Le Google Pixel 9a sortirait plus tôt que prévu, comme Android 16

Google a pris la confiance, pourrait-on dire. Après avoir avancé de deux mois la présentation de ses Pixel 9, le constructeur américain s’apprêterait à faire de même pour le Pixel 9a.

L’information nous vient d’Android Headlines. Nos confrères nous apprennent donc que la date de lancement du prochain milieu de gamme de Google serait avancée elle aussi de deux mois.

Le Pixel 8a est arrivé en mai dernier et il faut donc attendre le Pixel 9a pour la mi-mars 2025. Tout du moins serait-ce l’ouverture des précommandes. La livraison débuterait fin mars.

Android Headlines ajoute que cette fenêtre de tir serait figée pour les prochaines générations. Mars 2026 pour le Pixel 10a, on peut déjà s’avancer.

C’est tout Android qui recule

C’est au final tout un département qui revoit son calendrier chez Google. Il faudrait désormais faire avec la nouvelle génération de Pixel en août, le milieu de gamme en mars et bien avant tout cela… la nouvelle version d’Android !

Oui parce que si cette année, on attend toujours Android 15, et bien on peut dire qu’il n’y aurait que quelques mois entre cette version et la prochaine.

Android 16 pourrait bien arriver au deuxième trimestre 2025, soit en amont de la sortie des Pixel 10. Cela coïnciderait peu ou prou avec la Google I/O, si tant est que Google conserve encore sa conférence en mai.

Avancer la sortie des mises à jour majeures de son système d’exploitation permettrait à Google de favoriser ses partenaires. Si iOS ne tourne que sur iPhone, Android doit être adapté à chaque logiciel de chaque constructeur. En sortant plus tôt, cela leur donnerait plus de temps pour l’intégrer à leurs sorties de fin d’année.