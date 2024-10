N’attendez pas Android 15

Google s’apprêterait à lancer Android 16 « Baklava » bien plus tôt que prévu.

Alors qu’on attend tranquillement Android 15 Vanilla Ice Cream, Google préparerait un changement de plan. Tenez-vous bien : Android 16, surnommé « Baklava », pourrait débarquer bien plus tôt que prévu.

Vous vous demandez sûrement : « Mais comment est-ce possible ? Et pourquoi “Baklava” ? ». Figurez-vous que Google a laissé traîner du code dans ses applications.

Mishaal Rahman, le Sherlock Holmes d’Android Authority, a fait une découverte. Selon lui, Google aurait décidé de chambouler son calendrier habituel. Résultat ? Android 16 « Baklava » pourrait pointer le bout de son nez dès le deuxième trimestre 2025. Soit, 3 à 6 mois plus tôt que d’habitude.

Cette décision ne sort pas de nulle part. Il semblerait que les ingénieurs de Google aient décidé de revoir complètement leur façon de bosser. Exit les multiples branches de développement, bonjour le « tronc unifié ». Toutes les équipes auraient décidé de travailler sur le même arbre au lieu de s’éparpiller sur différentes branches.

Le projet « trunk stable »

Maintenant, creusons un peu plus profond dans cette histoire. Le choix du nom « Baklava » n’est pas qu’une simple envie de dessert des développeurs Google. Il reflète un changement fondamental dans la façon dont Android est développé.

Baklava

Depuis Android 1.5 « Cupcake » en 2009, Google suivait une tradition alphabétique pour les noms de code de ses versions Android. On s’attendait donc à ce qu’après Android 15 ‘Vanilla Ice Cream », on ait droit à un dessert commençant par « W ». Mais voilà, Google a décidé de tout chambouler avec son projet « trunk stable ».

Ce projet, mis en place avec Android 14 QPR2 en mars dernier, a complètement modifié la façon dont Google construit Android. Au lieu de suivre l’alphabet, les identifiants de build ont recommencé à « A ». Par exemple, l’ID de build d’Android 14 QPR2 était AP1A.240305.019.A1. Pour Android 16, on passera à « B », d’où le choix de « Baklava ».

Alors, tout ça, c’est bien beau, mais qu’est-ce que ça veut dire pour nous, simples mortels avec nos smartphones dans la poche ? C’est là que ça devient un peu compliqué.

D’un côté, avoir Android 16 « Baklava » plus tôt. Ça veut dire de nouvelles fonctionnalités, une meilleure sécurité, et peut-être même quelques surprises sympas plus rapidement que prévu.

Pour aller plus loin

Mise à jour Android 15 : smartphones compatibles, nouveautés, dates… Tout ce que l’on sait

Mais voilà, il y a un hic. Et un gros. Android 15 ‘Vanilla Ice Cream » n’est même pas encore sorti.

Si vous avez un Google Pixel, vous aurez probablement Android 15 dans les temps. Mais pour les autres ? C’est là que ça se complique. Si vous avez un Xiaomi, un Samsung ou un Oppo, vous pourriez bien voir l’annonce d’Android 16 « Baklava » avant même d’avoir mis la main sur Android 15.