Google Add Me, Pixel Screenshots, etc., les fonctions intelligentes des Pixel 9

Présentés dans quelques semaines, les Pixel 9 dévoilent certaines de leurs nouvelles fonctions intelligentes qui toucheront leurs volets photo et vidéo.

Nous ne sommes plus qu’à quelques encablures de la présentation des Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et Pixel 9 Pro Fold. Si on sait déjà pratiquement tout sur leurs caractéristiques techniques, la nouvelle partie logicielle de Google présente de nombreuses zones d’ombre, notamment au niveau des nouvelles capacités d’intelligence artificielle d’Android 15 sur les smartphones Pixel.

Quatre fonctions IA à venir sur les Pixel 9

Deux nouvelles vidéos publiées sur X par @OnLeaks permettent d’avoir un avant-goût de celles-ci. Vidéos promotionnelles officielles, elles mettent en avant différentes fonctions « avec Gemini » dont pourront jouir les futurs possesseurs de Pixel 9.

Google Pixel 9 series promo video pic.twitter.com/p4nZrb1B2q — TECH LEAKS (@Ankit26913963) July 26, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Et ça commence par Pixel Screenshots, un outil proche de ce que devrait proposer Windows Recall, à savoir qu’il permet de retrouver une capture d’écran dans sa photothèque à partir d’un prompt.

La seconde se nomme Add Me et concerne l’édition de photos. Souvent on se retrouve à ne pas être sur une photo puisque c’est nous-mêmes qui prenons ledit cliché. Il y a bien le retardateur, mais ce n’est pas toujours possible. Google apporte une solution en proposant de prendre deux photos et d’intégrer le dernier protagoniste dans le résultat final. Ingénieux.

Magic Editor ajoute aussi la possibilité de modifier le thème d’une photo à partir d’un prompt. Réimaginer rapidement une scène avec un ciel ensoleillé ou menaçant se fait en un clic.

Google Pixel 9 Promo video leaked. Via:.@OnLeaks × .@Androidheadline

🔗https://t.co/7WXL41C6Sx#Google #Pixel9 pic.twitter.com/edtrR4sIMv — Piyush Bhasarkar (@TechKard) July 26, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Enfin, il y a le Super Res Zoom Video qui fait suite au Super Re Zoom. Il va chercher à optimiser le rendu vidéo par IA lorsque le zoom est utilisé. En revanche, plus complexe à mettre en oeuvre, cette dernière fonction ne serait pas disponible au lancement des Pixel 9.

Google dévoilera ses Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et Pixel 9 Pro Fold le 13 août prochain. Leurs tarifs européens sont déjà connus et il se pourrait bien que le Pixel 9 Pro Fold arrive en France. De quoi former une belle concurrence avec le Galaxy Z Fold 6 de Samsung, mais aussi le Honor Magic V3 que nous avons pu prendre en main et qui nous a déjà mis une petite claque.