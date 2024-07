Google Pixel 9 et Pixel 9 Pro : la fuite ultime des nouveaux smartphones Google nous met l’eau à la bouche

Google a laissé échapper les visuels officiels de ses futurs smartphones ainsi que le matériel à destination du service de communication. C'est Onleaks qui dévoile toutes les images des nouveaux téléphones, en nous laissant l'eau à la bouche.

Les fuites se multiplient autour des nouveautés Google. Il faut dire que la grande conférence du 13 août arrive à grands pas et que de plus en plus de monde est donc au courant des plans du géant. Autant de sources possibles pour un leaker comme Onleaks qui partage en avance des visuels officiels des différents appareils. On retrouve les coloris du Google Pixel 9 Pro chez Android Headlines, et du matériel destiné au marketing chez 91mobiles.

Le Google Pixel 9 Pro sous tous les angles

Le futur Google Pixel 9 Pro sera visiblement proposé avec 4 coloris différents : un modèle rose, du blanc porcelaine, un coloris gris et le classique noir obsidienne.

Les visuels nous permettent de voir en détail le nouveau design des Google Pixel 9 qui reprend quelque peu l’esthétique des Samsung Galaxy S24 et des iPhone d’Apple. La mode est décidément aux côtés plats, avec des angles arrondis et un dos réduit à sa plus simple expression.

C’est toujours au niveau du module photo dorsal que Google se distingue par ses choix de design. On retrouve ainsi l’effet « pilule » qui regroupe les trois appareils photo au sein du bloc protubérant.

En regardant les tranches, il est vraiment difficile de distinguer un Google Pixel 9 d’un iPhone, si ce n’est le placement des boutons tous du même côté chez Google.

En façade, Google fait à nouveau le choix d’un capteur simple. Il n’y aura donc pas de captation 3D du visage qui renforcerait l’authentification biométrique.

La fuite confirme les caractéristiques et les nouveautés

On peut aussi découvrir dans cette fuite le matériel qui sera distribué aux équipes de communication ou dans les magasins. Cela permet de constater les différents arguments de vente de Google pour ses nouveaux smartphones, ainsi que la confirmation de plusieurs caractéristiques.

On peut voir que la gamme reposera sur une nouvelle puce Google Tensor G4, avec 12 à 16 Go de RAM. Côté photo, malheureusement, Google devrait faire le même choix que Samsung et ne pas proposer un module photo aussi qualitatif sur son smartphone pliant que sur les Pixel 9 Pro. Les mégapixels ne font pas tout et nous n’avons pas les détails, mais on peut voir que le téléobjectif proposera du 48 mégapixels sur le Pixel 9 Pro et du 10,8 mégapixels sur le Google Pixel 9 Pro Fold. Google ne semble pas insister sur le nom Google Pixel 9 Pro XL. À la place, Google précise que le Pixel 9 Pro est disponible en deux tailles : 6,3 ou 6,8 pouces.

Sans surprise, Google va mettre l’accent sur l’IA du côté des nouveautés logicielles. On peut voir une mise en avant de « circle to search » ou encore de l’assistant Google Gemini. On peut aussi lire que Google continue sa promesse de smartphones durables : la firme proposera des mises à jour de sécurité et des Pixel Drops pendant 7 ans.

