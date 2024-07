Google Pixel 9 et 9 Pro : des écrans qui promettent du lourd

Alors que la série des Pixel 9 sera présentée dans quelques semaines, on en apprend un peu plus sur les prochains smartphones de Google. Une fuite révèle d'importants détails sur les écrans, qui devraient être assez lumineux.

Rendez-vous est donné ce mardi 13 août pour la conférence Made by Google. Google y présentera Android 15, probablement des nouveautés à propos de Gemini, mais aussi et surtout les Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL et 9 Pro Fold a priori. Une source chez Google a révélé à Android Authority de nouveaux détails sur les écrans de ces smartphones Pixel.

Des écrans signés Samsung pour les Pixel 9

Il paraîtrait que les écrans s’appuieraient sur la technologie Oled M14 de Samsung, qui offre une bonne luminosité ainsi qu’une assez longue durabilité. D’ailleurs, on s’attend même à ce que la technologie soit présente sur les iPhone 16 Pro. Grâce à cela, les Pixel 9 devraient même se hisser au niveau des Galaxy S24, voire au-dessus, puisque ces derniers disposent de la technologie M13.

En pratique, on verrait ainsi la luminosité du Pixel 9 atteindre 1800 cd/m², quand le Pixel 8 montait (sur la fiche technique) à 1400 cd/m² (en HDR). Quant à la version Pro, on passerait de 1600 à 2050 cd/m² en HDR. Le Pixel 9 Pro XL proposerait la même luminosité maximale. Soit, pour tous les modèles, environ 400 cd/m² de luminosité maximale supplémentaire. Cependant, on s’attend à ce que les pics de luminosité soient encore plus élevés.

Ce qui ne changerait pas (trop)

D’autres détails des dalles des Pixel 9 ne changeraient pas, ou alors très peu. Ce serait le cas des définitions (et résolutions), qui seraient celles-ci :

Pixel 9 : 1080 par 2424 pixels (425 ppp) ;

Pixel 9 Pro : 1280 par 2856 pixels (494 ppp) ;

Pixel 9 Pro XL : 1344 par 2992 pixels (487 ppp).

La définition augmenterait ainsi légèrement pour le Pixel 9 par rapport au modèle précédent, mais resterait la même entre le Pixel 9 Pro XL et le Pixel 8 Pro (dont les tailles d’écran seraient très proches). Logiquement, tous ces écrans profiteraient d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz maximum.