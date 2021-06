Samsung Galaxy Z Fold 3 : date de sortie, prix, design, S Pen… Le point sur les rumeurs

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 devrait être officialisé dans le courant de l'été 2021. Or, de nombreuses informations circulent déjà sur le futur smartphone pliant. Faisons donc le point sur ce que l'on sait de lui, du design au prix en passant par les caractéristiques techniques.

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 promet d’envoyer du lourd. Enfin, c’est ce que les nombreuses informations circulant à son sujet laissent présager. Le futur smartphone pliant (vous dites peut-être smartphone pliable) du géant sud-coréen se précise chaque jour un peu plus. Au travers de ce dossier, nous vous proposons de faire le point sur ce qui se dit déjà à son sujet en termes de design, caractéristiques, prix et disponibilité.

Voici tout ce que l’on sait sur le Samsung Galaxy Z Fold 3.

Comme son nom supposé l’indique, le Galaxy Z Fold 3 succédera au Galaxy Z Fold 2. À ce titre, il devrait s’inscrire dans la même lignée sur le plan esthétique.

La cuvée 2020 avait été vraiment appréciée pour ses finitions bien plus abouties que le modèle originel Galaxy Fold. On devrait ainsi retrouver la charnière solide, capable de faire tenir l’appareil en position assise, la fine couche de verre sous la dalle interne pliable pour la solidifier ou encore l’écran externe assez grand pour être utilisé confortablement quand le smartphone est replié.

Ainsi, que peut-on attendre de nouveau de la part du Galaxy Z Fold 3 sur le plan du design. Deux choses principalement :

Une caméra cachée sous l’écran

La piste du capteur photo frontal caché sous la dalle interne du Galaxy Z Fold 3 ne date pas d’hier. En outre, des photos diffusées sur le web corroborent cette information, mais doivent être prises avec beaucoup de pincettes à cause de leur mauvaise définition. Venant prétendument d’une vidéo confidentielle de Samsung, elles affichent un slogan : « C’est le premier smartphone pliable avec une caméra sous l’écran ».

Rappelons par ailleurs qu’à l’heure actuelle, ZTE est le seul constructeur à s’être essayé à la caméra sous l’écran… pour un résultat loin d’être fameux pour le moment. Gageons que Samsung saura mettre la barre plus haut s’il a bel et bien opté pour une telle solution. L’hypothèse est en tout cas plausible. La gamme Fold est désormais une vitrine technologique de la marque.

Il serait donc assez logique qu’une telle innovation photo s’invite dans le Z Fold 3. Par ailleurs, le géant sud-coréen produit à la fois des dalles et des capteurs photo, il a donc un meilleur contrôle sur la chaîne de production et sur la qualité des composants.

Un stylet S Pen

L’autre arlésienne autour du Galaxy Z Fold 3 concerne le stylet S Pen. Le smartphone pliant profiterait en effet d’un tel accessoire connu pour être l’apanage des Galaxy Note. La donne a changé cependant avec le Galaxy S21 Ultra qui, malgré son appartenance à une autre famille de produit, est lui aussi compatible avec le stylet.

En outre, des bruits de couloir prédisent carrément la fin de la gamme Galaxy Note. Samsung songerait en effet à éviter la redondance et miserait donc sur le Galaxy Z Fold 3 et quelques Galaxy S pour séduire les utilisateurs en quête d’un smartphone orienté productivité.

Quid des dimensions ? Il y a quelques mois, un représentant de Samsung suggérait que les smartphones pliants ne cesseraient de s’amincir et de s’alléger. Toutefois, le Galaxy Z Fold 3, lui, ne suivrait a priori pas cette ligne directrice. L’analyste Ross Young, spécialiste du marché des écrans, s’est en effet fendu d’un tweet pour dire que le futur appareil serait plus épais que le Z Fold 2, la faute entre autres au « numériseur » dédié au S Pen.

Rappelons aussi qu’un écran pliable reste fragile, on imagine qu’il faut effectivement une certaine couche épaisse par-dessus pour ne pas être abîmé par la pointe du stylet.

The Z Fold 3 is thicker than the Z Fold 2 even with no polarizer and UTG thickness the same. This is due to the digitizer for S Pen input.

— Ross Young (@DSCCRoss) June 3, 2021