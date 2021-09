Les 3 meilleurs smartphones récents de septembre 2021 sur Frandroid

C'est plus ou moins la rentrée ! Afin d'être bien d'attaque, il est temps de faire le traditionnel point mensuel de Frandroid pour voir quels sont les trois meilleurs smartphones récemment testés : les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 de Samsung ainsi que l'Asus ROG Phone 5.

Chaque mois, nous testons tout un tas de smartphones et cet été a encore été bien rythmé sur notre site. Pour garder le fil, pour garder le cap, nous nous permettons un bilan hebdomadaire pour faire le point sur les produits qui nous ont particulièrement plu récemment.

En conséquence, nous abordons ici les meilleurs appareils testés en août sur Frandroid. C’est donc le top 3 des smartphones récents à recommander pour démarrer le mois de septembre 2021.

Samsung Galaxy Z Fold 3 La prouesse technique

Le Galaxy Z Fold 3 est le smartphone pliant le plus abouti de Samsung. Sa conception impressionne, car elle permet au téléphone d’être plus robuste : aluminium plus solide, écran interne plus résistant et surtout certification IPX8 pour l’étanchéité. Au-delà de ça, la caméra cachée dans le grand écran permet une meilleure immersion dans les contenus (même si l’intégration est perfectible).

Le smartphone pliant fait la part belle à la productivité. Grâce à sa compatibilité S Pen sur le grand écran interne et la pléthore de fonctionnalités spécialement pensées pour l’utilisation au format tablette. La qualité des écrans et la puissance déployée sur les jeux sont vraiment très bonnes. Les performances photo sont très satisfaisantes sans avoir la polyvalence des modèles premium de 2021. Enfin, on pourra regretter que le Galaxy Z Fold 3 reste encore assez encombrant et un peu juste sur l’autonomie.

Samsung Galaxy Z Flip 3 Le pliant branché

Le Galaxy Z Flip 3 est également un smartphone pliant, mais au format clapet. Ce format peut correspondre à un besoin de compacité pour le transporter facilement dans la poche de votre pantalon. Toutefois, c’est sans doute son design très branché qui fera craquer la plupart des utilisateurs. Les améliorations par rapport à l’année précédente sont flagrantes, notamment au niveau de l’écran externe bien plus pratique à utiliser.

Notez que le Galaxy Z Flip 3 a lui aussi droit à un cadre aluminium amélioré, un écran interne renforcé et à une résistance à l’eau. Or, ce que le grand public retiendra sans doute le plus c’est que ce smartphone, tout pliant qu’il soit, voit son prix descendre de 500 euros environ pour être commercialisé au même tarif qu’un Galaxy S21+. Certes, c’est toujours cher, mais c’est un premier pas intéressant vers des modèles plus abordables. Dommage que l’autonomie ne soit pas super rassurante.

Asus ROG Phone 5 Le Pro Gamer Master

L’Asus ROG Phone 5 est un appareil atypique qui cherche à être le meilleur compagnon sur vos jeux mobiles. Pour ce faire, il propose des performances très élevées, une grosse autonomie et, surtout, une expérience gaming hautement personnalisable.

L’écran et la partie audio sont aussi très bien soignés. En contrepartie, il faut composer avec un design très orienté gaming avec une esthétique qui ne plaira pas forcément à tout le monde.