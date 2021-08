Les 3 meilleurs smartphones récents d’août 2021 sur Frandroid

Pour bien commencer le mois d'août 2021, c'est le moment du point mensuel de Frandroid pour passer en revue les trois meilleurs smartphones passés récemment entre nos mains : le Xiaomi Redmi Note 10S, le OnePlus Nord 2 et le Vivo V21.

Le temps s’écoule, les jours s’enchaînent et les smartphones s’empilent. L’année 2021 n’est vraiment pas avare en sorties de nouveaux téléphones cellulaires intelligents et la fausse tranquillité de l’été n’y change rien. Nous testons évidemment un joli lot d’appareils et il est toujours bon de faire un petit point pour savoir lesquels nous ont plu dernièrement.

Pour aller plus loin

Les 3 meilleurs smartphones récents de juillet 2021 sur Frandroid

Voici donc les trois meilleurs testés en juillet sur Frandroid, ou autrement dit : le top 3 des smartphones récents à recommander en ce début de mois d’août 2021.

Xiaomi Redmi Note 10S Le bon rapport qualité/prix

Le Xiaomi Redmi Note 10S s’impose comme un très bon rapport qualité-prix puisqu’il représente une sorte de juste milieu entre le Redmi Note 10 classique et la version Pro. Cela vaut aussi bien pour les caractéristiques techniques que pour le positionnement tarifaire. Par rapport au modèle de base, il ajoute un capteur de 64 mégapixels (au lieu de 48 Mpx), un Helio G95 (au lieu d’un Snapdragon 678) et, surtout, une compatibilité NFC.

Cela s’accompagne évidemment d’une hausse du prix de quelques dizaines d’euros, mais cela reste une belle affaire en termes de rapport qualité-prix. Les utilisateurs plus exigeants pourront toujours se tourner vers le modèle Pro pour plus de puissance, un écran 120 Hz et un capteur de 108 mégapixels.

OnePlus Nord 2 Le digne héritier

Alors que OnePlus se rapproche toujours plus de l’écurie sœur Oppo, d’aucuns se demandent si la marque est toujours fidèle aux promesses de ses premières années. Le OnePlus Nord 2 promet justement un retour aux sources, à savoir : proposer un smartphone bourré de qualités importantes pour un prix qui reste raisonnable.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Vendu à 399 ou 499 euros en fonction de la configuration mémoire/stockage, le OnePlus Nord 2 offre une super charge rapide à 65 W, une interface OxygenOS toujours agréable et fluide, de solides performances et un écran bien calibré. Il s’impose aussi ainsi comme le digne héritier du OnePlus Nord premier du nom, sorti un an plus tôt. Seul souci : la concurrence a aussi affuté ses armes entre-temps et le choix dans cette gamme de prix devient cornélien.

Vivo V21 Le TikTokeur

Il y a des smartphones dont le public visé ne fait vraiment aucun doute. C’est le cas de ce Vivo V21 qui souhaite très explicitement s’adresser aux utilisateurs jeunes et amateurs de réseaux sociaux tels que TikTok. La bête se dote en effet de deux flashs placés de part et d’autre du capteur photo frontal. Objectif : mieux éclairer vos visages pour les selfies photo et vidéo.

Entre nous, il s’agit surtout d’un gadget et les réelles qualités du Vivo V21 résident plutôt dans la qualité de son écran, ses performances et sa très bonne autonomie.