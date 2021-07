Introduction

Le Redmi Note 10S est un smartphone qui ressemble énormément au modèle de base dans cette gamme de Xiaomi. Il prétend améliorer l'expérience photo et les performances. Voici notre test.

Le Xiaomi Redmi Note 10S est un smartphone qui reprend en grande partie les caractéristiques techniques du modèle dont il s’inspire, le Redmi Note 10 classique. Ainsi, dans ce test, nous ne nous attarderons pas sur les points communs entre les deux appareils, mais plutôt sur les éléments qui les différencient : la photo et la puce.

Pour le dire autrement, nous allons essayer de comprendre si la lettre à la fin de « Xiaomi Redmi Note 10S » est un ajout bénéfique ou non pour l’utilisateur.

Xiaomi Redmi Note 10S Fiche technique

Modèle Xiaomi Redmi Note 10S Version de l'OS Android 11 Interface constructeur MIUI Taille d'écran 6.43 pouces Définition 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 409 ppp Technologie Super AMOLED SoC Helio G95 Puce Graphique (GPU) ARM Mali-G76 MC4 Mémoire vive (RAM) 6 Go, 8 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 64 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 2 Mpx

Capteur 4 : 2 Mpx

Appareil photo (frontal) 8 Mpx Enregistrement vidéo 4K@30 IPS Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.0 Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 5G Non NFC Oui Capteur d'empreintes Oui Ports (entrées/sorties) USB Type-C Batterie 5000 mAh Dimensions 74.5 x 160.5 x 8.3mm Poids 178.8 grammes Couleurs Noir, Blanc, Gris Fiche produit Voir le test

Ce test a été réalisé avec un modèle prêté par la marque.

Xiaomi Redmi Note 10S Design

En termes de design, le Redmi Note 10S reprend les mêmes traits que le Redmi Note 10 classique. On a donc un smartphone plutôt léger (178,8 grammes), avec les mêmes dimensions, la même face avant et le même quadruple module photo dans le coin supérieur gauche à l’arrière.

Le modèle de base était déjà assez classique et ce n’est pas ici que la donne change puisque la formule est strictement la même : pas de prise de risque ni de fausse note. Le Xiaomi Redmi Note 10S vous plaira esthétiquement si la version de base vous séduisait déjà.

Précisons que le lecteur d’empreintes est sur la tranche droite, qu’il y a un port USB-C et une prise jack 3,5 mm. Aussi, les traces de doigts sont toujours aussi présentes.

Xiaomi Redmi Note 10S Écran

En plus d’un look identique, on retrouve aussi un écran identique. Au programme donc : une dalle de 6,43 pouces, Full HD+, AMOLED et 60 Hz.

Pour de l’entrée de gamme, le très bon confort visuel est toujours au rendez-vous. Vous profiterez ici d’une bonne luminosité maximale, d’un contraste excellent et d’une importante diversité de couleurs plutôt bien calibrées.

Il ne faut simplement pas regretter l’absence de taux de rafraîchissement plus élevé.

Xiaomi Redmi Note 10S Logiciel

Pas de surprise, c’est toujours l’interface maison MIUI 12 basée sur Android 11 qui s’occupe de l’expérience logicielle sur ce Redmi Note 10S.

On retrouve donc le fameux centre de contrôle dont le style rappelle ostensiblement celui d’iOS, la pléthore de personnalisations ainsi que l’agaçant antivirus qui se lance par défaut pour scanner inutilement les applications fraîchement installées — il en profite surtout pour afficher de la publicité de temps à autre.

Le dernier patch de sécurité commence à dater un peu : nous publions cet article en juillet et la mise à jour date de début mai. Côté plateformes SVoD, pas de souci à l’horizon. Le Xiaomi Redmi Note 10S a droit au DRM Widevine L1.

Xiaomi Redmi Note 10S Photo

En photo, on retient surtout que le Xiaomi Redmi Note 10S dispose d’un capteur principal de 64 mégapixels (au lieu des 48 mpx du modèle basique).

Y a-t-il une vraie amélioration au niveau de la photo ?

Eh bien oui. Le mode 64 mégapixels, lui, apporte une vraie plus-value lorsqu’il est activé. Dans l’exemple ci-dessous, on peut voir à quel point la mosaïque ou les feuilles de l’arbre en bas à gauche sont bien plus finement tracées. Il y a beaucoup moins d’artefacts dans l’image.

Mode normal Mode 64 mégapixels

Le mode nuit, lui, est plus décevant. S’il tente bien d’éclairer la scène obscure devant vous, il va avoir tendance à y injecter beaucoup de bruit et à altérer la colorimétrie.

Sans mode nuit Avec mode nuit

Plus globalement, le capteur photo principal fait bien le job, sans impressionner plus que ça. De jour, les détails sont bien retranscrits, tout comme les couleurs, mais la dynamique pourrait être un petit peu mieux gérée. Sur les photos en faible luminosité, on ressent un niveau de bruit important, mais le Redmi Note 10S s’en sort convenablement pour rester fidèle à la scène immortalisée.

Ensuite, l’ultra grand-angle de 8 mégapixels et les caméras macro et de profondeur de 2 mégapixels chacune proposent les mêmes performances que sur le modèle classique.

Xiaomi Redmi Note 10S Performances

Le Xiaomi Redmi Note 10S embarque un MediaTek Helio G95 en son sein. Il s’agit là d’une puce différente du Snapdragon 678 qui équipe le Redmi Note 10 classique, mais, sur le papier, nous ne nous attendions pas vraiment à des prouesses.

D’où notre petite surprise en découvrant que le Redmi Note 10S fait tourner Fortnite avec une qualité élevée pour les graphismes. En comparaison, la version classique de l’appareil n’allait pas au-delà du niveau « faible » sur ce paramètre lors de notre test. Ça fait plaisir aux yeux. Toutefois, les 30 fps ne sont vraiment pas toujours stables.

Un mouvement de caméra brusque, une action mouvementée… On se retrouve vite avec de petits arrêts de l’image qui nuisent à la fluidité. La partie reste relativement agréable ceci dit. En passant sur des graphismes de niveau moyen ou faible, ces soucis disparaissent en bonne partie.

Modèle Xiaomi Redmi Note 10S Realme 8 AnTuTu 9 325504 355877 AnTuTu CPU 86829 97435 AnTuTu GPU 98344 100164 AnTuTu MEM 55048 61104 AnTuTu UX 85283 97174 PC Mark 2.0 N/C 9655 PC Mark 3.0 6683 N/C 3DMark Slingshot Extreme N/C 2611 3DMark Slingshot Extreme Graphics N/C 2612 3DMark Slingshot Extreme Physics N/C 2607 3DMark Wild Life N/C 1469 3DMark Wild Life framerate moyen N/C 8.8 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) N/C 11 GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) N/C 18 / 20 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) N/C 29 / 33 FPS Lecture / écriture séquentielle 499 / 369 Mo/s 527 / 187 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 28797 / 31960 IOPS 38434 / 44054 IOPS Voir plus de benchmarks

Sur les benchmarks, nous n’avons malheureusement pas vraiment pu le confronter au Redmi Note 10 et Redmi Note 10 Pro suite à des soucis rencontrés sur GFXBench et 3DMark — ça devient une habitude sur les smartphones Xiaomi –, mais aussi parce que les deux premiers appareils ont été testés avec AnTuTu 8. Or la plateforme en est maintenant à la version 9. Difficile de comparer les scores.

Nous avons donc mesurer le Redmi Note 10S au Realme 8 équipé de la même puce. Hélas, même si la bataille est intéressante, le Redmi Note 10S fait moins bien que son adversaire sur ces tests. Dans la vie quotidienne, cette différence observée sur ces tests techniques ne se ressent probablement pas trop.

Xiaomi Redmi Note 10S Batterie

La batterie de 5000 mAh ne déçoit pas ici. Le changement de SoC du Xiaomi Redmi Note 10S par rapport au Redmi Note 10 n’affecte pas la très grande endurance de l’appareil. Avec un score de 15h36 sur notre protocole de test personnalisé, ce smartphone a tout ce qu’il faut pour rassurer tout au long de la journée.

Le téléphone est livré avec un chargeur de 33 W qui permet de récupérer 100 % de batterie en environ une heure et quinze minutes. Si vous n’avez pas beaucoup de temps, une demi-heure suffit pour retrouver 50 % d’énergie.

Xiaomi Redmi Note 10S Réseau et communication

Le Xiaomi Redmi Note 10S peut rencontrer quelques difficultés à bien masquer les bruits autour de vous et il compresse aussi un peu la voix. Cela reste toutefois correctement audible dans l’ensemble.

Le smartphone profite aussi de toutes les bandes de fréquence 4G françaises. Cependant, l’une de ses plus grandes forces réside dans sa compatibilité NFC pour les paiements mobiles. Sur ce point, le Redmi Note 10S se dote d’un atout de poids par rapport au Redmi Note 10.

Xiaomi Redmi Note 10S Prix et date de sortie

Le Xiaomi Redmi Note 10S existe en deux déclinaisons qui se différencient par la capacité de stockage :

6/64 Go à 199,90 euros ;

6/128 Go à 249,90 euros.

Le téléphone est donc plus onéreux que le modèle de base, mais plus abordable que la version Pro.