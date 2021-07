Les 3 meilleurs smartphones récents de juillet sur Frandroid

Comme à notre habitude, nous avons publié un joli lot de tests de smartphones pendant le mois de juin. Au moment d'attaquer juillet 2021, faisons le point sur les trois meilleurs smartphones récents passés entre nos mains : le Vivo X60 Pro, le Realme GT et le OnePlus Nord CE.

L’année 2021 file à toute allure, nous voici déjà en train d’entamer le deuxième semestre. Toutefois, avant de regarder vers l’avant, autorisons-nous un petit coup d’œil dans le rétroviseur. Sur Frandroid, nous testons pléthore de smartphones aux qualités variables et il est toujours bon de prendre le temps de faire un point hebdomadaire.

Les 3 meilleurs smartphones récents de juin 2021

Intéressons-nous donc aux meilleurs téléphones testés en juin pour vous dresser le top 3 des meilleurs smartphones récents du mois de juillet 2021.

Vivo X60 Pro Le bel innovateur

Le Vivo X60 Pro continue sur la lancée de son prédécesseur en intégrant un gimbal miniaturisé pour stabiliser mieux que jamais sa caméra principale. L’innovation est très intéressante, mais mérite encore d’être un peu peaufinée. Toutefois, cela n’enlève rien à la très agréable polyvalence photo dont fait preuve ce smartphone. Par exemple, c’est l’un des rares sur le marché à proposer un excellent mode macro.

Ce n’est pas tout, le design du Vivo X60 Pro est excellemment bien travaillé, soigné, peaufiné tandis que son écran AMOLED de 120 Hz (adaptatif) est un plaisir pour les yeux. Encore jeune sur le marché français, la marque chinoise pose des jalons intéressants pour se faire connaître progressivement par le grand public.

Realme GT Le bolide

À fond les performances. Le Realme GT a bien l’intention de faire rougir les modèles les plus premium en exploitant à fond son Snapdragon 888. Le smartphone fait très bien tourner les jeux 3D, même les plus gourmands. Par ailleurs, il assume parfaitement cette orientation avec un look qui veut ostensiblement faire penser à celui d’une voiture de course.

Cela se ressent particulièrement sur la version jaune du Realme GT, en cuir végétal et frappée d’une bande verticale noire. On aime ou on n’aime pas, mais le soin apporté au design est très bon. On profite aussi d’une interface riche en personnalisations, d’une charge très rapide et même d’une prise jack 3,5 mm.

OnePlus Nord CE Le midship killer

Le nom étrange et pas franchement attirant du OnePlus Nord CE ne rend pas hommage à son design capable de faire oublier qu’il ne figure pas sur des segments tarifaires un peu plus hauts. Le vrai atout de ce smartphone reste cependant son autonomie très solide qui est ici associée à une interface OxygenOS toujours agréable et à un écran AMOLED bien équilibré.

Le OnePlus Nord CE ne cache pas ses ambitions : il préfère la formule midship killer à flagship killer pour bien faire comprendre qu’il s’adresse à un public en quête d’un appareil milieu de gamme aux caractéristiques séduisantes pour un prix raisonnable.