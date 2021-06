Les 3 meilleurs smartphones récents de juin 2021 sur Frandroid

Sur Frandroid, nous avons publié, comme toujours, plusieurs tests de smartphones en mai. Or, nous voilà bien embarqués dans le mois de juin 2021. L'occasion de passer en revue les trois meilleurs smartphones récents que nous recommandons peu après les avoir eu entre les mains : le Xiaomi Mi 11 Ultra, l'Asus Zenfone 8 et le Mi 11 Lite 5G.

Chaque début de mois, nous prenons le temps de faire le point sur les meilleurs smartphones que nous avons eu l’occasion de tester dernièrement. Il faut dire qu’un grand nombre d’appareils passent chaque semaine entre nos mains, un petit point sur la situation est donc toujours le bienvenu.

Ici, nous allons donc nous intéresser aux trois meilleurs smartphones récents que nous avons testés en mai et qui sont donc ceux que nous recommandons en ce début du mois de juin.

Xiaomi Mi 11 Ultra L'ambitieux

Le Xiaomi Mi 11 Ultra n’est pas là pour rigoler. Avec son module photo arrière très imposant, logeant entre autres un capteur principal de 50 mégapixels et grand de 1/1,12 pouce — ainsi qu’un écran arrière d’un pouce en bonus –, le smartphone veut clairement s’imposer comme un roi de la photo. Le spécialiste DxOMark lui a d’ailleurs attribué la première place de son classement.

Chez Frandroid, c’est surtout la polyvalence photo de ce smartphone que nous avons saluée. Il réserve par ailleurs d’autres belles qualités avec la grosse puissance du Snapdragon 888 qu’il renferme, sa charge très rapide et son magnifique écran OLED, QHD+ et 120 Hz. Le Xiaomi Mi 11 Ultra est une vraie bête de compétition et cela se voit sur le plan esthétique avec un design massif et un peu déséquilibré.

Asus Zenfone 8 Le format mignon

Contrairement au smartphone précédent, l’Asus Zenfone 8 ne cherche pas la surenchère, loin de là. Cela passe surtout par son design au format très contenu. Avec des dimensions de 148 x 68,5 x 8,9 mm, l’appareil tient parfaitement dans la main et offre donc un confort très appréciable bien souligné par la finition soignée des matériaux.

L’Asus Zenfone 8 prend le contre-pied du marché très enclin à favoriser les grands modèles. Ici, l’écran a une diagonale de seulement 5,9 pouces et cela ne l’empêche pas de proposer une très bonne qualité d’affichage associée à une partie audio finement maîtrisée. Il faut dire que cet appareil se hisse dans le segment haut de gamme avec son puissant Snapdragon 888 et son excellente fluidité à l’usage. Dommage que la partie photo soit en deçà des attentes. On pourra toujours se consoler avec la prise jack qui n’a pas encore dit adieu.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G Le joli milieu de gamme

Le Xiaomi Mi 11 Lite 5G propose une formule bien équilibrée sur le milieu de gamme et plaît notamment par son design très soigné, notamment en termes de finesse et de légèreté. On salue aussi son écran OLED de 90 Hz, son interface MIUI toujours riche en personnalisations (mais pas sans défauts) et sa compatibilité 5G ; chose de plus en plus fréquente sur les smartphones à moins de 400 euros, mais qui n’en reste pas moins un point positif.

Finalement, le Mi 11 Lite 5G de Xiaomi ne propose ni plus ni moins qu’un smartphone bien maîtrisé de bout en bout, sans grande prise de risques, certes, mais surtout sans mauvaises surprises.