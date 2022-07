Samsung Galaxy Z Fold 3 : ce smartphone pliant s’allège de 630 € pour le Prime Day

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 bénéficie d'une réduction de 630 euros pendant le Prime Day d'Amazon. Cette référence imposante, habituellement (très) chère, le devient un peu moins sur la plateforme américaine, qui l'affiche donc à 1 169 euros au lieu de 1 799 euros.

La date de sortie officielle du Samsung Galaxy Z Fold 4 n’a toujours pas été communiquée. Alors en attendant cette nouvelle itération du smartphone pliant de la marque sud-coréenne, autant miser sur une valeur sûre : le Samsung Galaxy Z Fold 3, soit le modèle le plus récent à ce jour du pliant de la firme. Cette référence reste toujours aussi recommandable aujourd’hui, et si sa taille vraiment imposante peut en décourager certains, ce concentré de technologie pourrait bien convenir aux utilisateurs exigeants. D’autant plus que grâce au Prime Day, il n’est plus aussi onéreux, puisqu’il profite d’une réduction de 630 euros sur son prix initial.

Les points essentiels du Samsung Galaxy Z Fold 3

Un smartphone robuste

Deux écrans AMOLED rafraîchis à 120 Hz

Une puissante puce Snapdragon 888

Filme en 4K à 60 fps

D’abord affiché à 1 799 euros, le Samsung Galaxy Z Fold 3 (version 256 Go) est maintenant disponible à 1 169 euros sur Amazon.

Si vous préférez avoir une plus grande capacité de stockage, la version 512 Go du Samsung Galaxy Z Fold 3 est également en promotion : son prix passe de 1 899 euros à 1 259 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy Z Fold 3. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un smartphone massif, mais avec de meilleures finitions

Vous l’aurez deviné en un seul coup d’œil : le Samsung Galaxy Z Fold 3 est (très) imposant. Mais si ce smartphone reste fidèle à son identité de modèle pliant, son poids a heureusement été un peu allégé par rapport à la génération précédente. La prise en main sera donc plus simple, même si ce n’est pas un poids plume pour autant : le Z Fold 3 pèse tout de même 271 grammes. Autrement, la finition a elle aussi été améliorée, avec un cadre en aluminium résistant et du verre Gorilla Glass Victus qui protège les faces recto et verso à l’extérieur. Mais l’une des principales nouveautés de ce smartphone, c’est bel et bien sa certification IPX8, qui le rend tout à fait étanche, et donc plus durable.

Il se transforme en mini-tablette

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 se démarque évidemment par son format pliant, qui permet de profiter d’une mini-tablette une fois qu’il est déplié. Le smartphone embarque donc deux écrans au total : celui situé à l’intérieur mesure 7,6 pouces, contre 6,2 pouces pour la dalle extérieure. Si les deux écrans diffèrent par leur taille, ils partagent tout de même un point commun, et non des moindres : ils intègrent tous deux la technologie AMOLED, qui permet de bénéficier de noirs profonds et de ses contrastes infinis. Les écrans disposent aussi d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif, soit l’assurance d’une excellente fluidité dans la navigation et l’affichage des images. Par ailleurs, vous pourrez utiliser le S Pen de la marque, qui est bel et bien compatible avec le Galaxy Z Fold 3, mais il faudra l’acheter séparément, puisqu’il n’est pas inclus dans la boîte du smartphone.

Un modèle puissant qui marque des points sur la partie vidéo

Un smartphone aussi imposant se devait de proposer de très bonnes performances pour suivre le rythme. C’est bien le cas ici. Le Galaxy Z Fold 3 embarque ainsi une puissante puce Snapdragon 888, couplée à 12 Go de mémoire vive et compatible 5G. Avec une telle configuration, vous n’aurez aucun souci à faire tourner les jeux vidéos les plus gourmands. Cette puissance, associée aux deux écrans gourmands en énergie, implique forcément une consommation plus importante : doté d’une batterie de 4 400 mAh, le smartphone ne tiendra qu’une journée avant que la recharge s’impose. La charge sans fil ainsi que la charge rapide seront heureusement disponibles. Attention, le chargeur ne sera pas livré dans la boîte.

Côté photo, le smartphone dispose de trois capteurs au dos, tous de 12 mégapixels : un objectif grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif x2. Si la qualité des clichés sera un brin inférieure à celle que l’on peut trouver sur d’autres smartphones premium, le résultat sera tout de même largement satisfaisant. Le capteur principal sera par exemple très bon puisqu’il permet de capturer des clichés très nets aux couleurs bien vives. Mais c’est sur sa partie vidéo que le Samsung Galaxy Z Fold 3 marquera encore plus de points puisqu’il est capable de filmer en 4K à 60 images par seconde, avec une stabilisation soignée.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy Z Fold 3.

