Prime Day : Amazon vous propose de changer votre smartphone pour pas cher

Si vous attendiez les promotions du Prime Day pour renouveler votre ancien smartphone, vous avez clairement bien fait d'attendre. En effet, Amazon profite de son événement pour casser le prix des meilleures références des constructeurs, en passant par OnePlus, Samsung, Xiaomi, Apple ou encore Sony.

Les meilleurs smartphones en promotion pour le Prime Day

Xiaomi Poco X4 Pro 5G

Le Xiaomi Poco X4 Pro est un modèle entrée de gamme de la marque avec quelques caractéristiques supérieures au Poco M4 Pro 4G : il possède un écran AMOLED de 6.67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif, animé par un SoC Qualcomm Snapdragon 695 couplé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, extensible jusqu’à 1 To via microSD. A l’arrière se trouve un module de 3 capteurs photo : un grand-angle de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Il a enfin une batterie de 5 000 mAh compatible charge rapide de 67 W.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi Poco X4 Pro 5G

Le capteur photo principal est correct

L’écran AMOLED est de bonne qualité

La charge rapide est ultra efficace

Au lieu de 349,99 euros habituellement, le Xiaomi Poco X4 Pro 5G avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 269,99 euros sur Amazon durant le Prime Day.

Son petit frère, le Xiaomi Poco M4 Pro 4G, est un smartphone un peu plus modeste, mais tout de même intéressant si vous n’avez pas autant d’argent à dépenser dans un téléphone. Il est lui aussi en promotion sur Amazon à 129,90 euros au lieu de 229,99 euros

OnePlus Nord 2

Avec sa gamme « Nord », OnePlus a su se positionner sur le segment du milieu de gamme de façon très efficace du côté des smartphones. La deuxième itération du OnePlus Nord sortie en début d’été dernier reste dans cette optique en proposant un smartphone complet, puissant et endurant pour un prix très avantageux. Ce prix se voit aujourd’hui encore remisé pendant le Prime Day puisqu’il est possible de se l’offrir avec une réduction de près de 80 euros.

Ce qu’il faut retenir du OnePlus Nord 2

Un écran AMOLED FHD+ à 90 Hz

Une puce MediaTeck Dimensity 1200-AI performante

Une charge ultra-rapide de 65 W

La très bonne interface d’OxygenOS 12

Habituellement au prix de 349 euros, le OnePlus Nord 2 (8 + 128 Go) perd 79 euros sur son prix et passe à 269,99 sur Amazon pour le Prime Day. Il s’agit de son prix le plus bas jamais observé sur la plateforme marchande.

Samsung Galaxy A52s 5G

Le Samsung Galaxy A52s 5G s’équipe d’un SoC Qualcomm Snapdragon 778G (donc compatible 5G) couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible jusqu’à 1 To via microSD. Il possède un quadruple capteur photo à l’arrière : un grand angle de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un objectif macro et un capteur de profondeur de 5 mégapixels chacun. Il a une batterie d’une capacité de 4 500 mAh compatible charge rapide (25 W) et possède même une certification IP67.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Samsung Galaxy A52s 5G.

Les principaux atouts du A52s

L’écran AMOLED de 6,5 pouces à 120 Hz

L’appareil photo complet et polyvalent avec 4 capteurs

Le processeur Snapdragon 778G 40 % plus puissant que le 750G

Au lieu de 459 euros à son lancement, le Samsung Galaxy A52s 5G avec 128 Go de stockage est aujourd’hui affiché à un prix barré de 439 euros sur Amazon, mais il est possible d’obtenir ce smartphone à seulement 289 euros pendant le Prime Day.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Les smartphones de la gamme Redmi Note sont de plus en plus nombreux. On en compte tout de même plus de cinq pour convenir à tous les besoins et tous les budgets des utilisateurs et utilisatrices. Le 11 Pro 5G fait partie des références les mieux loties, mais le prix n’est évidemment pas aussi abordable que les autres. Heureusement, le Prime Day est là pour adoucir la facture de 100 euros par rapport au tarif initial.

Pour en savoir un peu plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G.

Les points clés du Note 11 Pro 5G

Son écran OLED à 120 Hz très lumineux

Son capteur photo principal de 108 mégapixels

L’autonomie de 2 jours et la charge rapide de 67 W

Au lieu de 399 euros habituellement, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à 299 euros pendant le Prime Day sur Amazon en activant le coupant le coupon de 30 euros en plus de la remise immédiate de 70 euros.

Realme GT

Si Realme a récemment sorti son GT Neo 3, le modèle classique est loin d’être obsolète. Le Realme GT se montre toujours efficace et performant grâce à sa puce Snapdragon 888. Celle-ci a de bons restes et tiendra la cadence que ce soit pour une utilisation classique ou poussée. Et la bonne nouvelle c’est que la configuration la plus haute perd 250 euros de son prix d’origine à l’occasion du Prime Day.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Realme GT.

Le Realme GT propose :

Un écran Super AMOLED à 120 Hz

Un SoC puissant : Snapdragon 888

Un module triple capteur photo de 64 + 8 + 2 mégapixels

Une bonne autonomie couplée à la charge rapide

Lancé au prix de 599 euros, puis remisé à 429,99 euros, le Realme GT avec 12+256 Go est désormais affiché à 349,99 euros sur Amazon.

Apple iPhone 11

Les iPhone ont la réputation tenace d’être tenaces. Les mises à jour d’Apple sur ses smartphones se font sur plusieurs années, ce qui permet à ses modèles haut de gamme de rester dans la course. C’est le cas de l’iPhone 11, sorti en 2019 qui reste toujours bon. Habituellement proposé à un peu moins de 600 euros, cet iPhone de onzième génération est en ce moment sous la barre des 480 euros durant le Prime Day 2022.

Pour en savoir plus sur ce téléphone, nous vous invitons à lire notre test complet de l’iPhone 11.

L’iPhone 11, c’est quoi ?

La puce A13 Bionic

Deux capteurs photo à l’arrière

Du Wi-Fi 6

Compatible avec iOS 16

Si l’on peut le trouver normalement au prix de 589 euros, l’iPhone 11 avec 64 Go de stockage profite d’une promotion pour l’avoir à 474 euros sur Amazon durant son Prime Day.

OnePlus 10 Pro

Si vous recherchez le top du top des smartphones de la marque OnePlus, cette promotion du Prime Day va forcément vous intéresser. Déjà que le OnePlus 10 Pro lancé à la toute fin du mois de mars dernier est l’une des seules références premium du marché à conserver un prix inférieur à 1 000 euros, Amazon surenchérit avec une réduction de 150 euros.

Ce qu’il faut retenir du OnePlus 10 Pro

Un superbe écran AMOLED QHD+ en 120 Hz

La surpuissance de la puce Snapdragon 8 Gen 1

La charge rapide efficace de 80 W, en filaire et sans fil

Au lieu de 919 euros, le OnePlus 10 Pro avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à 769 euros pendant le Prime Day sur Amazon. Le modèle 256 Go est lui aussi à prix réduit : 849 euros au lieu de 999 euros.

Honor Magic 4 Pro

Avant le Magic 4 Pro, Honor n’était jamais allé sur le haut de gamme. Depuis quelques années, le fabricant s’était fait discret, ayant perdu les services Google suite à l’embargo américain sur Huawei. Cette année, Honor est de retour sur le marché français et débarque sur le haut de gamme. C’était risqué, mais la marque s’en est très bien sortie. Son Magic 4 Pro profite d’une belle promotion et est affiché à 160 euros de moins sur Amazon pour son Prime Day 2022.

Le Honor Magic 4 Pro a…

Un écran Oled 120 Hz de 6,81 pouces

Le SoC Snapdragon 8 Gen 1 qui équipe tous les haut de gamme (ou presque)

Des écouteurs Earbuds 3 Pro offerts

Un excellent capteur principal de 50 Mpx

Le Honor Magic 4 Pro, dans sa version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, est pour le moment proposé à 1099 euros, mais durant le Prime Day d’Amazon, son prix passe sous les 1000 euros pour arriver à 939 euros en utilisant le coupon de 50 euros en plus de la remise immédiate de 110 euros.

Si le Magic 4 Pro est un peu cher pour vous (ce qu’on peut comprendre), le Honor 50, dans sa version 6 Go de RAM et 128 Go de stockag, profite lui aussi d’une réduction durant le Prime Day puisque son prix passe de 399 à 329 euros sur Amazon.

Sony Xperia 1 III

Les smartphones haut de gamme sont ceux qui arrivent le plus à se différencier des autres, bien que vouloir être différent, c’est risqué. À ce jeu-là, Sony est très bon et l’a prouvé avec son Xperia 1 III, qui ne fait rien comme les autres, notamment pour la photo très poussée. Ce smartphone profite actuellement d’une réduction de 100 euros durant le Prime Day d’Amazon et passe donc sous les 1 000 euros.

Le Sony Xperia 1 III offre :

Un écran 4K 120 FPS

Un déclencheur photo intégré

Le SoC Snapdragon 888

Trois caméras à l’arrière

Normalement, le Sony Xperia 1 III est vendu à 1 099 euros. Grâce au Prime Day 2022 organisé par Amazon, son prix perd 100 euros, ce qui le fait passer à 999 euros.

Si c’est trop cher pour vous, vous pouvez aussi vous tourner vers le Xperia 5 III qui fait presque tout aussi bien que l’autre, mais pour un tarif moindre : 749 euros au lieu de 999 euros.

Samsung Galaxy Z Fold 3

La date de sortie officielle du Samsung Galaxy Z Fold 4 n’a toujours pas été communiquée. Alors en attendant cette nouvelle itération du smartphone pliant de la marque sud-coréenne, autant miser sur une valeur sûre : le Samsung Galaxy Z Fold 3, soit le modèle le plus récent à ce jour du pliant de la firme. Cette référence reste toujours aussi recommandable aujourd’hui, et si sa taille vraiment imposante peut en décourager certains, ce concentré de technologie pourrait bien convenir aux utilisateurs exigeants. D’autant plus que grâce au Prime Day, il n’est plus aussi onéreux, puisqu’il profite d’une réduction de 630 euros sur son prix initial.

Les points essentiels du Samsung Galaxy Z Fold 3

Un smartphone robuste

Deux écrans AMOLED rafraîchis à 120 Hz

Une puissante puce Snapdragon 888

Filme en 4K à 60 fps

D’abord affiché à 1 799 euros, le Samsung Galaxy Z Fold 3 (version 256 Go) est maintenant affiché à 1 298 euros sur Amazon, mais pendant le Prime Day il est disponible à 1 169 euros.

Si vous préférez avoir une plus grande capacité de stockage, la version 512 Go du Samsung Galaxy Z Fold 3 est également en promotion : son prix chute à 1 259 euros sur Amazon.

Amazon Prime Day 2022, c’est quoi ?

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Cette année, l’événement se déroule du 12 au 13 juillet 2022, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment s’abonner à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Ne ratez pas les meilleures offres du Prime Day !

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Prime Day

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.