Amazon fait son show et brade ses produits Echo, Fire et Kindle pour le Prime Day

Pour le Prime Day, Amazon a mis les petits plats dans les grands. Le géant américain a préparé de belles promotions pour vous faire craquer. Pour éviter de vous perdre, nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres sur ses produits Echo, Kindle et Fire.

Le coup d’envoi du Prime Day a été lancé, et cette année encore, Amazon frappe fort. La plateforme américaine a ainsi baissé les prix d’un grand nombre de produits Tech qui deviennent nettement plus intéressants en ce moment. En voici une petite sélection de ses produits : liseuses, clés HDMI, enceintes connectées… Nous avons regroupé ci-dessous les meilleures offres du moment sur la plateforme.

Les produits Amazon en promotion pendant le Prime Day

Pour bien vous préparer à l’évènement, nous vous invitions à lire notre article concernant le Prime Day. Notez d’ailleurs que toutes les offres sont exclusivement réservées aux membres Amazon Prime.

La plus abordable des Kindle à moitié prix

Les Kindle sont devenues une référence sur le marché et connaissent un franc succès. La Kindle classique (2019), est particulièrement appréciée pour son rapport qualité prix. Elle va à l’essentiel pour plaire à tous. Simple, elle est tout ce que l’on attend d’une liseuse : un format compact, contenant une grande bibliothèque de livre grâce à ses 8 Go de stockage.

Elle propose également des fonctionnalités intéressantes pour personnaliser l’expérience utilisateur. Par exemple, vous pouvez accéder à la fonction « vocabulaire interactif » pour recueillir automatiquement tous les mots recherchés dans le dictionnaire, ou encore ajuster la taille de la police pour limiter la fatigue des yeux. La liseuse Kindle offre enfin de nombreuses heures de lecture avec sa batterie qui permet de tenir 6 semaines sans la recharger, à raison de 30 minutes d’utilisation par jour.

Ce qu’il faut retenir de la Kindle

Une liseuse avec un écran 6 pouces sans reflets

Un éclairage frontal pour lire aussi bien au soleil que la nuit tombée

Une seule charge pour des semaines de lecture

Traditionnellement, on trouve l’Amazon Kindle 2019 (avec publicités) à 79,99 euros. Mais juste avant le Prime Day 2022, elle voit son prix baisser de 50% pour atteindre 39,99 euros.

Si vous souhaitez un modèle plus puissant, qui résiste à l’eau, et qui s’équipe d’un écran plus large tout en restant compact, la Kindle Paperwhite (2021) passe de 139,99 euros à 89,99 euros seulement.

Fire TV 4K Max : le modèle le plus puissant

Parmi toutes les clés HDMI proposées par la plateforme, la Fire TV Stick 4K Max se situe plutôt dans le haut du panier. Il s’agit de la plus complète et puissante qui embarque une nouvelle puce ARM Mediatek MT7921LS. Ce nouveau processeur promet une meilleure puissance que le modèle 4K classique, et permet de rendre compatible le dongle HDMI avec le Wi-Fi 6. Et pour ne rien gâcher, le Stick 4K Max prend en charge la 4K à 60 images par seconde, l’HDR et l’HDR10+, le Dolby Vision ainsi que le Dolby Atmos pour un son vaste et riche.

Ce modèle se démarque en proposant une nouvelle fonction « Auto Low Latency Mode » (ALLM) destinée au service de cloud gaming Luna d’Amazon. Pour finir le Fire TV Stick 4K Max est livré avec la télécommande vocale Alexa d’Amazon désormais avec des boutons de raccourci (Netflix, Disney+, Prime Video et Prime Music). Il intègre également la fonction Alexa Home Cinéma, vous pouvez donc connecter le Fire TV Stick 4K Max avec des appareils compatibles comme Echo Studio ou une paire d’enceintes connectées Echo pour profiter de l’audio immersif et d’une expérience home cinéma.

Ce qu’il faut retenir du Fire TV Stick 4K Max

Du contenu en 4K et la prise en charge HDR, HDR10+ et Dolby Vision/Atmos

Une nouvelle fonction : « Auto Low Latency Mode » (ALLM)

Toujours la présence de l’assistant vocal Alexa

L’interface simple et intuitive d’Amazon

Habituellement affiché à 64,99 euros, le Fire TV Stick 4K Max est désormais proposé à 36,99 euros sur Amazon.

Si vous souhaitez miser sur une alternative moins chère, mais très intéressante aussi, le Fire TV Stick 4K d’Amazon est également disponible à prix réduit puisqu’il est proposé à 26,99 euros au lieu de 59,99 euros.

Si votre téléviseur n’est pas compatible 4K, on trouve également le Fire TV Stick classique à 22,99 euros au lieu de 39,99 euros et le Fire TV Stick Lite à 18,99 euros au lieu de 29,99 euros.

Echo (4e génération) : une enceinte qui envoie du lourd

Lancé fin 2020, l’Echo 4e génération d’Amazon est venu changer les codes de l’enceinte intelligente de la marque. Un design plus rond, une puissance sonore plus précise et large. L’enceinte est capable de traiter localement plus rapidement vos requêtes vocales grâce à un nouveau processeur déjà présent sur le Fire TV Cube. Cette technologie promet de gagner des centaines de millisecondes en temps de réponse pour votre Echo, ce qui devrait être clairement ressenti au quotidien par les utilisateurs.

Cet Echo 2020 intègre également la technologie Zigbee ainsi que du Bluetooth Low Energy pour télécommander d’autres produits connectés de la maison. Côté audio, il faudra compter sur un woofer de trois pouces, un duo de tweeter frontaux et un traitement Dolby. Amazon assure que son appareil détecte automatiquement l’acoustique d’une pièce, ce qui lui permettra d’adapter le contenu sonore selon l’endroit où l’Echo est disposé.

Ce qu’il faut retenir de l’enceinte Echo (4e génération)

Un design sphérique pour booster les performances audio

Un woofer, deux tweeter frontaux et un traitement Dolby

Traite plus rapidement de vos requêtes vocales

Au lieu d’un prix barré à 99,99 euros, l’Echo (4e génération) avec son premium, hub connecté et Alexa est à présent disponible à 64,99 euros sur Amazon.

Si vous souhaitez miser sur une alternative moins chère, mais très intéressante aussi, l’Echo Dot (4e génération) est proposé à 19,99 euros au lieu de 29,99 euros.

Et si vous souhaitez découvrir l’OS d’Amazon, la petite enceinte connectée Echo Dot (3e génération) se trouve à 17,99 euros contre 27,99 euros habituellement.

Echo Show 5 (2gen) : un smart display complet à petit prix

L’Echo Show 5 de deuxième génération reprend le même design que le modèle précédent. On retrouve un écran de 5,5 pouces qui lui confère un format très compact, parfait pour s’installer sur une table de chevet. Sa petite diagonale est amplement suffisante pour afficher la météo, l’heure, votre agenda, une recette, de faire défiler des photos ou même de regarder vos films et séries préférées grâce aux applications disponibles, comme, Prime Video, Netflix, YouTube.

Ce deuxième modèle dispose aussi d’un système de visioconférence grâce à sa petite caméra intégrée. Ainsi vous allez pouvoir des appels vidéos avec, et même l’utiliser comme caméra de surveillance intérieure pour savoir ce qui se passez vous. Et si vous ne souhaitez pas que la caméra soit active, il suffira d’activer le petit cache de la caméra situé sur le haut du produit.

Bien évidemment, l’enceinte connectée s’accompagne de l’assistant vocal Alexa. Avec les fameux skills vous pourrez piloter vos objets connectés dans votre maison, tels que les lumières, les thermostats, les serrures, ou les caméras. Sinon, vous pourrez commander un produit sur Amazon, réserver une course Uber, lancer vos musiques depuis votre plateforme streaming ou encore de définir des réveils ou des rappels.

Ce qu’il faut retenir de l’Echo Show 5 (2e génération)

Design épuré et discret

Un écran de 5,5 pouces avec caméra HD intégrée

Les skills et Alexa toujours aussi pratique

Au lieu d’un prix barré à 54,99 euros, l’Echo Show 5 (2e génération) est disponible en promotion à 34,99 euros sur Amazon.

Echo Buds (2e gen) : Alexa directement dans vos oreilles

La première génération des écouteurs Echo Buds d’Amazon, lancée en 2019, n’était pas sortie en France. La marque a corrigé cela cette année en rendant la deuxième génération de ses true wireless enfin disponible dans l’Hexagone. Les Echo Buds 2e gen sont centrés sur l’assistant Alexa, mais proposent plusieurs autres fonctionnalités.

Ce sont des écouteurs intra-auriculaires confortables et qui offrent un excellent maintien. II sont certifiés IPX4, ce qui leur assure une résistance aux éclaboussures, à la transpiration et à la pluie. Concernant les commandes, celles-ci sont tactiles et leurs surfaces se situent sur les deux écouteurs. Elles sont configurables depuis l’application Amazon Alexa où vous pourrez gérer tout votre écosystème connecté en portant vos écouteurs.

Autrement ils disposent aussi de la réduction de bruit active, et d’un mode transparence. Elle est loin d’être la plus efficace, mais suffira à vous isoler des bruits légers dans un open space par exemple. Côté audio, ils sont compatibles avec le SBC et l’AAC niveau codecs Bluetooth, mais pas avec l’aptX ou LDAC, malheureusement. Pour la qualité sonore, celle-ci sera davantage portée vers les mediums. Côté autonomie, la marque annonce une autonomie de cinq heures pour les Echo Buds en activant la réduction de bruit, et 6,5 heures sans. Une durée qui peut monter à 15 heures grâce au boîtier de recharge.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur les Echo Buds (2e génération).

Ce qu’il faut retenir des Echo Buds (2e génération)

Une très bonne intégration à l’écosystème Alexa

Un suivi d’activité efficace

Des écouteurs dotés de la réduction de bruit active

Initialement vendus à 119,99 euros, les Amazon Echo Buds (2e gen) sont désormais disponibles à 69,99 euros sur Amazon.

Amazon Prime Day 2022, c’est quoi ?

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Cette année, l’événement se déroule du 12 au 13 juillet 2022, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment s’abonner à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

