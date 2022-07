Xiaomi déstocke ses meilleurs produits Tech pendant le Prime Day d’Amazon

Si vous recherchez des produits Tech pas chers, c'est généralement vers Xiaomi qu'il faut se tourner. Et c'est encore plus vrai pendant le Prime Day, puisque de nombreux objets de la marque chinoise sont affichés avec de grosses promotions pendant l'événement d'Amazon.

Les meilleures offres Xiaomi pendant le Prime Day

Xiaomi Smart Band 7

Le Smart Band 7 est arrivé il y a peu de temps en France, avec un écran plus grand et une interface revue par rapport aux anciennes versions du bracelet connecté de Xiaomi. Déjà abordable, il profite tout de même du Prime Day pour faire baisser son prix de plus de 20 euros.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Xiaomi Smart Band 7.

Le Xiaomi Smart Band 7, c’est quoi ?

Un mode Always-On

Un capteur de SpO2

14 jours d’autonomie

Son prix de départ annoncé est de 69,99 euros, mais le Xiaomi Smart Band 7 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 46,99 euros sur Amazon.

Xiaomi Mi 360° Home Security Camera

Installer une caméra de sécurité chez soi n’a jamais été aussi facile ni même aussi abordable qu’avec Xiaomi. Sa Mi 360 Home Security Camera se connecte en quelques clics à son application dédiée pour avoir toujours un œil à la maison. De plus, elle ne devient vraiment pas chère grâce à cette réduction pendant le Prime Day.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de la Xiaomi Mi Home Security Camera 360.

Que savoir sur la caméra de Xiaomi ?

Des vidéos en Full HD

Compatible Google Assistant et Alexa

La vision nocturne et à 360° pour couvrir un large périmètre

Au lieu de 39,99 euros habituellement, la Xiaomi 360° Home Security Camera est affiché au prix barré de 29,99 euros sur Amazon, mais le Prime Day permet de l’obtenir à seulement 23,99 euros.

Xiaomi Watch S1 Active

En mars dernier, on attendait la présentation de la Watch S1 de Xiaomi en Europe, mais la marque nous a surpris avec la Watch S1 Active. Plus sportive et surtout moins chère que sa grande sœur, la montre connectée voit son prix devenir même encore plus intéressant avec une réduction de 30 % durant le Prime Day 2022 d’Amazon.

La Xiaomi Watch S1 Active, c’est quoi ?

Un écran AMOLED de 1,43 pouce

Une batterie de 470 mAh

Du Bluetooth 5.2

Plus d’une semaine d’autonomie

Le prix public conseillé de la Xiaomi Watch S1 Active est de 199,99 euros. Mais son prix passe à 138,99 euros, soit une réduction de 30% durant le Prime Day d’Amazon.

La Xiaomi Watch S1 coloris Silver est aussi en promotion durant l’opération d’Amazon, puisque son prix passe de 269,99 euros à 194,99 euros.

Xiaomi Poco X4 Pro 5G

On a l’habitude depuis quelques années de voir plusieurs smartphones de Xiaomi dans les classements des meilleurs rapports qualité/prix. Avec sa marque Poco, le fabricant a récidivé cette année avec le Xiaomi Poco X4 Pro. Un rapport qualité/prix qui devient d’ailleurs encore meilleur durant le Prime Day d’Amazon puisque son prix baisse tout simplement de 80 euros.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi Poco X4 Pro 5G

Un capteur de 108 mégapixels

L’écran Amoled de 6,67 pouces à 120 Hz

Le SoC Snapdragon 695

La charge rapide de 67 W

Au lieu de 349,99 euros habituellement, le Xiaomi Poco X4 Pro 5G avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 269,99 euros sur Amazon durant le Prime Day.

Son petit-frère, le Xiaomi Poco M4 Pro 4G, est un smartphone un peu plus modeste, mais tout de même intéressant si vous n’avez pas autant d’argent à dépenser dans un téléphone. Il est lui aussi en promotion sur Amazon à 159,90 euros au lieu de 229,99 euros.

Xiaomi Poco F3

Les flagships killers sont par définition des smartphones avec une fiche technique qui se rapprochent des références les plus premium, mais pour un prix beaucoup plus doux. Le Xiaomi Poco F3 en est le parfait exemple, surtout quand il bénéficie d’une réduction de presque 140 euros grâce aux offres du Prime Day.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Xiaomi Poco F3.

Les points clés du Xiaomi Poco F3

La puissance étonnante du Snapdragon 870 + 6 Go de RAM

L’écran AMOLED à 120 Hz (et HDR10+) de qualité

Les haut-parleurs compatibles Dolby Atmos

Au lieu de 399 euros, le Xiaomi Poco F3 avec 256 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 259 euros pendant le Prime Day sur Amazon.

Xiaomi Redmi Note 10S

Le Xiaomi Redmi Note 10S fait maintenant partie de l’ancienne génération depuis l’arrivée des nouveaux modèles de la gamme Redmi Note en 2022, mais il reste très convaincant grâce à une fiche technique bien équilibrée et surtout un prix qui a fortement chuté depuis son lancement.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Xiaomi Redmi Note 10S.

Les caractéristiques du Xiaomi Redmi Note 10S

Un écran OLED bien calibré

Une configuration capable de lire Fortnite en élevé

Une autonomie de 2 jours avec une charge rapide efficace

Au lieu de 249 euros à son lancement, le Xiaomi Redmi Note 10S (128 Go) est maintenant affiché à un prix barré de 221,96 euros sur Amazon, mais pendant le Prime Day il est possible d’obtenir ce smartphone à seulement 179,90 euros.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Les smartphones de la gamme Redmi Note sont de plus en plus nombreux. On en compte tout de même plus de cinq pour convenir à tous les besoins et tous les budgets des utilisateurs et utilisatrices. Le 11 Pro 5G fait partie des références les mieux loties, mais le prix n’est évidemment pas aussi abordable que les autres. Heureusement, le Prime Day est là pour adoucir la facture de 100 euros par rapport au tarif initial.

Pour en savoir un peu plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G.

Les atouts du Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Son écran OLED à 120 Hz très lumineux

Son capteur photo principal de 108 mégapixels

L’autonomie de 2 jours et la charge rapide de 67 W

Au lieu de 399 euros habituellement, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à 299 euros pendant le Prime Day sur Amazon en activant le coupant le coupon de 30 euros en plus de la remise immédiate de 70 euros.

