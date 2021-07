Voix masculine, jeux, services, maison connectée… Amazon Alexa s’enrichit de nouvelles fonctions

Lors de l'événement Alexa Live 2021, Amazon a dévoilé les nouvelles fonctionnalités qui vont venir enrichir son assistant vocal et les appareils sur lesquels il est implanté. Des nouveautés pour les développeurs les plus inspirés, mais aussi déjà pour les utilisateurs.

Pour venir titiller Google Assistant dans la maison connectée et, dans une moindre mesure, Siri chez Apple, Amazon met de plus en plus le paquet sur les améliorations d’Alexa, implanté dans des centaines de milliers d’appareils, mais pas pour autant utilisé aussi facilement.

L’assistant vocal est incontournable dans les produits de la Gamme Amazon Echo ou encore Fire TV. Il veut désormais devenir un peu plus indispensable avec d’autres enceintes connectées, smartphones via l’application ou objets de la maison connectée. Alors, Amazon l’enrichit de nouvelles fonctions.

Matter arrive chez Amazon

Lors de son récent événement Alexa Live 2021 à destination des développeurs notamment, Amazon a ainsi dévoilé plusieurs fonctions qui viendront améliorer Alexa. À commencer par la compatibilité du protocole Matter annoncée sur les appareils Echo prochainement. Porté par Amazon, Google, Apple ou encore Samsung, il vise à mettre au point un langage universel entre les appareils qui n’étaient pas forcément compatibles entre eux jusque-là. Matter sera pris en charge par le biais d’une mise à jour sur les gammes Echo, à l’exception des Echo 1re génération.

Et la firme de Seattle travaille également à permettre aux assistants vocaux de mieux s’accorder pour le bien de la domotique. Et ce, à l’aide d’un programme lancé en 2019 et baptisé Initiative d’Interopérabilité Vocale (VII en anglais). Le programme VII compte près de 90 partenaires, dont des marques comme Sonos, Garmin et même Facebook pour permettre de jongler à terme entre Google Assistant, Alexa et Siri.

Alexa peut désormais avoir une voix masculine

À noter qu’Alexa va pouvoir prendre une voix plus masculine. Jusqu’ici, il fallait se contenter d’une voix féminine. Voici donc Ziggy qui va être déployé dans un premier temps aux États-Unis. Et il obtient son « mot de réveil » à lui. Au lieu de prononcer Alexa, Echo, Amazon pour réveiller l’assistant, il suffira de dire « Ziggy… » pour l’interpeller. Et même si vous préférez garder finalement la voix féminine.

Comme souvent, Amazon a aussi fait appel à des personnalités pour vous répondre (uniquement en anglais). L’ancienne star de la NBA Shaquille O’Neal ou l’actrice Melissa McCarthy sont les dernières à s’être prêtées au jeu après notamment Samuel L. Jackson, Gordon Ramsay ou R2DE2. Des options fun, mais payantes pour certaines (4,99 dollars).

J'avais totalement raté cette info qu'aux US, tu peux dire "Shaq, donne-moi la météo" au lieu d'Alexa😁

👉 https://t.co/eMGXwbg4zT pic.twitter.com/rrwcwZW1hm — Melinda Davan-Soulas (@Melinda_DS) July 26, 2021

Des widgets enfin sur les écrans intelligents

La gamme Echo Show d’écrans intelligents va s’enrichir de widgets, a annoncé l’entreprise américaine. Pour renforcer l’interaction avec ses produits, Amazon va donner la permission aux développeurs de personnaliser un peu plus l’écran d’accueil de ses appareils avec des contenus dynamiques et modulables.

Cela a également un intérêt interne puisque les scores des contenus sportifs proposés sur Prime Video (NFL,tennis et prochainement la Ligue 1 de football par exemple) pourront s’afficher. Une bonne initiative pour renforcer l’adoption de l’écran en le rapprochant un peu plus d’une tablette. Les Smart Displays sont toujours trop limités par leurs faibles possibilités d’interactions.

Alexa en assistant à tout faire

Alexa Voice Service arrive enfin en français. Le service qui permet d’intégrer Alexa à de multiples objets connectés en tant que véritable assistant capable de fournir des réponses d’ordre général, des prévisions météo… ne va plus être seulement l’apanage des appareils Echo. Les développeurs tiers français vont pouvoir rendre encore plus intelligents de nouveaux produits.

Les skills se renforcent un peu plus, et cela, grâce à la faculté d’adaptation d’Alexa à votre quotidien. Amazon promet que son assistant va devenir plus proactif en s’intéressant de plus près aux événements vous concernant. Il sera ainsi en mesure de proposer des expériences adaptées.

Ainsi, Alexa va comprendre que vous êtes parti travailler et armer les systèmes de vidéosurveillance, d’alarme pris en charge (sa marque Ring surtout) et même de verrouiller votre serrure connectée. Vous êtes parti courir ? Votre playlist préférée est disponible.

Et Amazon veut aussi que les skills ne servent pas simplement à déclencher des tâches à la demande, mais à ce qu’elles se fassent sans votre intervention. Comme lancer votre robot aspirateur pour nettoyer en votre absence, même si vous avez oublié de programmer la routine ou de la démarrer.

Aux États-Unis, Alexa Guard (non disponible en France) va permettre de connecter des détecteurs de fumée et de fuite d’eau à Alexa pour être averti par notifications mobiles en cas de soucis dans la maison. Il va également être possible pour les restaurateurs et autres services de livraison de repas de créer des expériences via Alexa pour passer encore plus simplement commande et venir les chercher ou se faire livrer. McDonalds UK et Domino’s vont inaugurer la fonction via Alexa.

Plus d’informations et de loisirs

En France, Alexa peut désormais profiter des chaînes d’informations sur tous les appareils compatibles. Il suffit de demander de lire les nouvelles ou bien de dire « Alexa, quelles sont les nouvelles de (nom du média) » pour connaître les dernières infos proposées par France Info, France Inter, Radio France ou Europe 1.

Pour rendre ses jeux plus sociaux également, une fonction activité partagée va être ajoutée aux jeux sur Alexa pour pouvoir créer des défis multijoueurs et les partager avec ses amis ou ses proches.

Côté musique, Amazon Music Spotlight va offrir aux artistes un moyen de partager leurs contenus avec les fans utilisant Alexa. Il s’agira aussi d’outils d’interactif en direct.