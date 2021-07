Les Amazon Echo et Echo Dot peuvent désormais fonctionner sur batterie

Pour se servir de votre enceinte Echo ou Echo Dot même sans prise électrique à proximité, Amazon a une idée : un socle faisant office de base de recharge. Deux modèles arrivent donc pour utiliser les enceintes connectées de 4e génération sur batterie.

Amazon fait décidément son maximum pour que son assistant vocal Alexa puisse être utilisé partout et par tous les moyens. Et le meilleur support que la firme a à sa disposition, c’est son enceinte Amazon Echo, déclinée aussi en version mini Echo Dot.

Seulement, faut-il encore avoir une prise électrique à proximité pour l’utiliser et une connexion internet. Si pour le second point, votre smartphone peut prendre le relais, pour le premier, il y a désormais une solution.

Jusqu’à 5 heures d’autonomie où vous voulez

Amazon a annoncé la disponibilité de deux bases rechargeable Mission adaptées aux modèles tout en rondeur d’enceintes intelligentes de 4e génération, et désormais certifiées « Made for Amazon » à la façon d’Apple et ses produits compatibles.

Ainsi, ces socles promettent jusqu’à 5 heures d’autonomie pour écouter de la musique partout, demander des informations à Alexa. Il suffit de fixer le socle à l’Amazon Echo via une vis papillon et l’enceinte devient vraiment mobile et portative. Amazon n’a communiqué aucune information sur le temps de chargement des batteries.

Le design est de plus assortis à celui des enceintes noires. Seul regret, il n’y a pas d’indicateur de batterie restante sur le modèle pour Echo Dot.

Prix et disponibilités

Les deux bases rechargeables sont désormais disponibles sur le site d’Amazon au prix de 29,99 euros pour le socle Echo Dot et 39,99 euros pour le socle Echo 4e génération.