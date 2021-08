Prise en main du Samsung Galaxy Z Flip 3 : un clapet qui fait craquer

Introduction

Le Galaxy Z Flip 3 vient d'être dévoilé et nous avons déjà pu le prendre en main. Le smartphone pliant à clapet voit son prix baisser drastiquement. Est-ce suffisant pour en faire un succès commercial ? Voici nos premières impressions.

Samsung a annoncé une flopée de nouveaux produits, dont deux smartphones pliants parmi lesquels figure le Galaxy Z Flip 3. Celui-ci adopte un format clapet pour miser à fond sur l’aspect portabilité. Surtout, il vient apporter de sérieuses améliorations par rapport à son prédécesseur tout en se montrant plus agressif au niveau du prix.

Nous avons pu prendre en main ce Samsung Galaxy Z Flip 3 afin de vous faire part de quelques impressions pour que vous puissiez avoir un meilleur aperçu de ce que propose l’appareil.

Samsung Galaxy Z Flip 3 Fiche technique

Modèle Samsung Galaxy Z Flip 3 Version de l'OS Android 11 Interface constructeur One UI Taille d'écran 6.7 pouces Définition 2640 x 1080 pixels Densité de pixels 425 ppp Technologie AMOLED SoC Snapdragon 888 Puce Graphique (GPU) Adreno 660 Mémoire vive (RAM) 8 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 12 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Appareil photo (frontal) 10 Mpx Enregistrement vidéo 8K@30 fps Wi-Fi Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes Oui Ports (entrées/sorties) USB Type-C Batterie 3300 mAh Dimensions 72,2 x 166 x 6,9 mm Poids 183 grammes Couleurs Noir, Violet, Vert, Jaune Indice de réparabilité ? 7,6/10 Prix 1 059 € Fiche produit Voir le test

Samsung Galaxy Z Flip 3 Design et ergonomie

D’emblée, il y a deux choses importantes à savoir sur le Galaxy Z Flip 3 et plus globalement sur les smartphones pliables au format clapet. Tout d’abord, le téléphone ne s’adresse pas du tout au même public que le Galaxy Z Fold 3 très axé sur la productivité et le confort d’un grand écran de tablette. Deuxièmement, il faut accrocher au concept pour l’apprécier. En effet, si vous ne pensez tirer aucun plaisir en refermant le téléphone après l’avoir utilisé, ce produit n’est très certainement pas fait pour vous. Vous voici prévenus.

Si ces mises en garde ne vous refroidissent pas, alors il y a de fortes chances que le Galaxy Z Flip 3 vous tape dans l’œil. Il assume en effet pleinement son ADN fashion qui cherche à séduire le grand public — alors que le Fold courtise plutôt les technophiles. On a une esthétique subtilement remaniée avec des finitions plus droites et anguleuses que sur le premier Z Flip et des bordures plus fines autour de l’écran pliable interne.

Cela lui donne un aspect plus moderne que j’ai particulièrement apprécié.

Cette impression est renforcée par la bande noire assez large qui vient encadrer l’écran externe du téléphone pour donner un look à deux tons au Galaxy Z Flip 3 et qui se marie bien avec la pléthore de coloris disponibles pour ce produit. Le confort de prise en main est pour sa part garanti par le poids contenu de 183 grammes et la petitesse du smartphone dans sa forme repliée — un galet de 72,2 x 86,4 x 17,1 mm facile à ranger dans la poche.

Par ailleurs, l’effort fourni par Samsung pour améliorer la robustesse du téléphone est un gros bonus par rapport à l’année passée. Non seulement le smartphone devient enfin étanche avec une certification IPX8 (ce sont les premiers pliants avec le Fold 3 à en profiter), mais on profite aussi d’une protection Gorilla Glass Victus à l’avant et à l’arrière associée à un cadre et à une charnière fabriqués dans un aluminium renforcé.

Le progrès le plus palpable en termes de durabilité réside dans l’écran interne qui voit son film de protection plastique devenir 80 % plus résistant. J’ai tenté de laisser une marque avec l’ongle de mon pouce sans y aller avec le dos de la main morte (je sais que ce n’est pas la bonne expression, hein). Un, deux, trois essais, tous infructueux et donc plutôt rassurants. On vous conseille évidemment de rester prudent, mais ce gage de qualité est très bon à prendre.

Autre point très important : le clap en refermant le téléphone est toujours aussi satisfaisant à entendre.

Samsung Galaxy Z Flip 3 Écrans

Pour les écrans, sachez que la dalle interne propose un affichage AMOLED de 6,7 pouces avec une définition Full HD+ et un mode 120 Hz adaptatif pour une bonne fluidité. Rien de bien surprenant ici. Pour une vraie nouveauté intéressante, il faut regarder du côté de l’écran externe.

Celui-ci grandit par rapport à la génération précédente pour atteindre 1,9 pouce (contre 1,1 pouce auparavant). Ça parait assez anecdotique présenté ainsi, mais la différence se fait vraiment ressentir. Les notifications, les messages entrants, le contrôle de la musique et la consultation de la météo… Toutes les petites fonctionnalités proposées par cet affichage deviennent largement plus pratiques à utiliser. Le Galaxy Z Flip 3 devient plus pertinent à utiliser même quand il est refermé.

Un exemple me vient en tête : les widgets du chronomètre et de l’enregistreur vocal sont faciles d’accès sur ce petit écran et ce sont des choses pratiques à avoir sous la main, sans perdre du temps à déplier le téléphone. Autre cas d’usage, on peut toujours prendre des photos avec le Galaxy Z Flip 3 quand il est fermé en utilisant la dalle externe pour le retour caméra. Désormais, il est toutefois possible de passer d’un capteur à l’autre et aussi d’aller sur le mode vidéo avec un glissement du doigt vers le haut ou sur le côté. Sachez par ailleurs que la définition de la petite dalle est de 260 x 512 pixels.

Pour le reste, le Galaxy Z Flip 3 profite d’un Snapdragon 888 et de 8 Go de RAM, de quoi lui permettre une bonne puissance au quotidien. Pour les photos, vous trouverez deux capteurs de 12 mégapixels à l’arrière (grand-angle et ultra grand-angle) et un capteur de 10 mégapixels dans la bulle de l’écran interne. En ce qui concerne l’autonomie, on ne peut s’empêcher d’avoir quelques craintes au vu de la batterie de 3300 mAh qui, de ce que nous a dit Samsung France, supporte jusqu’à 15 W seulement sur la charge (et le chargeur n’est pas fourni).

La 5G, les haut-parleurs stéréo et le Flex Mode sont toujours de la partie. Pour rappel, cette dernière option permet d’utiliser le Galaxy Z Flip 3 en position assise en partageant en deux l’écran.

Dans l’appareil photo par exemple, vous verrez l’aperçu sur la moitié haute et les boutons sur la moitié basse.

Samsung Galaxy Z Flip 3 Prix et disponibilité

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 vient donc surtout peaufiner le design pour le rendre plus moderne et agréable tout en proposant un meilleur écran externe. Tout cela est aussi enrobé par de meilleures protections afin de rassurer les clients.

Bientôt des smartphones pliants pour tout le monde ?

Or, pour séduire les utilisateurs, il faut aussi être attractif en termes de tarif. Le smartphone pliant ne peut pas encore se targuer d’avoir un bon rapport qualité/prix, mais en se lançant à 500 euros de moins que son prédécesseur, il fait un sérieux pas en avant pour accélérer la démocratisation. On n’y est pas encore, mais on s’en rapproche.

À titre de comparaison, le Galaxy Z Flip 3 coûte aussi cher que le Galaxy S21+ à sa sortie. Ce n’est pas demain la veille que l’on en verra partout, mais les chances de rencontrer un joli succès commercial, toutes proportions gardées, ne sont pas à prendre à la légère.

Pas encore sous les 1000 euros

Il faut donc compter sur un prix conseillé de 1059 euros pour le Galaxy Z Flip 3 doté de 128 Go de stockage et 1109 euros pour celui avec 256 Go de stockage. Les précommandes (bloc charge offert) commencent dès le 11 août et durent jusqu’au 26. Le 27 août marquera le lancement commercial du smartphone.

