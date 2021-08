Samsung Galaxy Z Flip 3 officialisé : le pliant se fait moins élitiste

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 est l'un des deux nouveaux smartphones pliants du géant sud-coréen. Ce modèle-là opte pour un format à clapet et se démarque non seulement par son design modernisé mais aussi par son écran externe plus grand. Toutefois, ce que l'on retient surtout, c'est la baisse drastique de son prix de lancement.

Le marché du smartphone pliant n’en est qu’à ses balbutiements. En raison des nombreuses technologies qu’ils embarquent, les modèles commercialisés sont souvent hors de prix. Or, voilà que le Samsung Galaxy Z Flip 3 est officialisé et bien qu’il serait tout à fait indécent de le qualifier d’accessible, force est d’admettre qu’il pave un joli chemin pour une (pas si) lente démocratisation de cette catégorie d’appareils.

En effet, le Galaxy Z Flip 3 vient flirter avec la barre des 1000 euros, se positionnant ainsi sur le même segment tarifaire que le Galaxy S21+ à sa sortie. C’est donc toujours cher, oui, mais psychologiquement plus acceptable que le premier Galaxy Z Flip qui s’était lançait pour 500 euros de plus environ. Ajoutez à cela que la fiche technique devient considérablement plus attrayante — n’hésitez pas à lire notre prise en main pour aller plus loin.

Petit relooking

En soi, le Samsung Galaxy Z Flip 3 reste un smartphone pliable au format clapet, c’est-à-dire qu’il ne se transforme pas en tablette une fois déplié, contrairement à son compère le Galaxy Z Fold 3 annoncé en même temps. Replié, il se prend la forme d’un petit carré (72,2 x 86,4 x 17,1 mm) facile à ranger dans la poche. Il pèse en outre 183 grammes.

Par rapport à la génération précédente, le Galaxy Z Flip 3 se pare notamment d’un design un peu plus dans l’air du temps, avec des coins anguleux, des bordures moins épaisses autour de l’écran interne et une large bande noire qui surligne à la fois la dalle externe et le double module photo. Pour la forme, précisons que le téléphone mesure 72,2 x 166 x 6,9 mm quand il se déploie.

Attardons-nous sur les écrans. Pas de réelle surprise du côté de la dalle interne (celle qui se plie). On a droit à de l’AMOLED de 6,7 pouces en Full HD+ avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et au ratio 22:9. Tout cela est ponctué d’une bulle centrée pour le capteur photo frontal. L’amélioration notable concerne plutôt le petit écran extérieur — qui est en devant en bas lorsque le Z Flip 3 est plié et derrière en haut lorsque déplié.

L’écran externe voit plus grand

Ledit écran voit sa diagonale passer de 1,1 pouce à 1,9 pouce et la définition suit le mouvement en passant de 112 x 300 à 260 x 512 pixels. L’agrandissement de cette dalle est visible et rend surtout l’appareil plus facile à utiliser quand il est fermé. Vous pouvez ainsi voir plus confortablement les notifications, répondre rapidement à des messages, consulter la météo ou contrôler la musique.

Sur le Flip, il était déjà possible de prendre une photo en laissant le smartphone plié et en utilisant l’écran externe pour le retour caméra. Sur le Galaxy Z Flip 3, cette fonction s’améliore puisque, en faisant glisser le pouce vers le haut ou sur le côté, vous pouvez alterner entre le mode grand-angle et ultra grand-angle ou lancer un enregistrement vidéo.

Autant d’améliorations intéressantes, mais ce ne sont pas les seuls arguments de Samsung. La marque sud-coréenne garantit en effet l’étanchéité de son Galaxy Z Flip 3 avec une certification IPX8. La marque se targue aussi d’avoir recouvert l’appareil de verre Gorilla Glass Victus à l’avant à l’arrière tandis que le cadre, notamment au niveau de la charnière, est fait d’un aluminium plus résistant que jamais à en croire le discours du constructeur. Enfin, l’écran interne a été renforcé de 80 %, toujours selon le discours officiel.

Les mêmes optimisations ont d’ailleurs été apportées au Galaxy Z Fold 3. Celui-ci et le Galaxy Z Flip 3 sont ainsi mieux parés pour faire face aux petits accidents du quotidien. Un avantage certain quand on sait que les smartphones pliables jusqu’ici, toutes marques confondues, ne proposaient jamais de résistance à l’eau et se montraient généralement fragiles.

Pour le reste des caractéristiques à retenir, sachez que le Galaxy Z Flip 3 embarque un Snapdragon 888 et 8 Go de RAM. Sa batterie se contente d’une capacité de 3300 mAh et ne supporte qu’une puissance de charge de 15 W (chargeur non fourni dans la boîte). Côté photo, le double module principal est composé de deux capteurs de 12 mégapixels (grand-angle et ultra grand-angle) tandis que c’est une définition de 10 mégapixels qui est à l’honneur sur les selfies.

Le Galaxy Z Flip 3 est en outre compatible avec le réseau 5G et se dote de deux haut-parleurs stéréo. Enfin, le Flex Mode est toujours de la partie. Il s’agit d’une fonction permettant d’utiliser le smartphone pliant en position assise. Sur les photos par exemple, la moitié supérieure de l’écran sert à voir l’aperçu, la partie inférieure permet d’utiliser les boutons de l’interface.

Prix et disponibilité du Samsung Galaxy Z Flip 3

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 se décline en deux versions, selon la capacité de stockage :

1059 euros pour le modèle de 128 Go ;

1109 euros pour celui de 256 Go.

Il est bien trop tôt pour parler de best-seller, mais nul doute que Samsung nourrit de grosses ambitions de ventes sur ce produit. Les précommandes durent du 11 au 26 août pour une commercialisation le 27 août. Pléthore de coloris sont proposés pour correspondre à vos préférences (crème, lavande, noir mat, vert, etc.).

Pendant le même événement, les montres Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic ont aussi été annoncées, tout comme les écouteurs Galaxy Buds 2. Aussi, en plus du Galaxy Z Flip 3, nous avons aussi pris en main le Galaxy Z Fold 3.