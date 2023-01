Galaxy Z Flip3, Google Pixel 6a : Bouygues Telecom lance des ventes flash sur les meilleurs smartphones de 2022

Jusqu’au 5 février, Bouygues Telecom propose une sélection de smartphones à prix réduits pendant ses ventes flash. Au menu, de nombreux flagships de 2022 comme le Samsung Galaxy S22+, le Google Pixel 6a ou encore le Galaxy Z Flip 3. Le tout avec un généreux forfait 100 Go 5G et plus.

“New year, new me !” Cette phrase, vous l’avez probablement lue tous les jours depuis le premier janvier. Et si pour 2023, votre bonne résolution, c’était d’enfin remplacer votre smartphone vieillissant ? Le mois de janvier est la période idéale pour cela grâce aux promotions des différents acteurs du marché. Parmi eux, Bouygues Telecom lance des ventes flash avec d’excellents smartphones disponibles à partir de 1 euro (+ 8 €/mois), si vous jetez votre dévolu sur un forfait en complément de votre nouveau terminal.

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 est à 219 euros (+8 euros/mois)

Samsung est l’un des rares constructeurs à proposer depuis plusieurs années une gamme de smartphones pliants. Lancé en 2021, le Galaxy Z Flip 3 propose une fiche technique soignée, en plus de son design unique.

Son écran AMOLED offre une envergure de 6,7 pouces une fois déplié et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est complété par un écran extérieur de 1,9 pouce qui vous permet de consulter vos notifications d’un simple coup d’œil sans ouvrir votre smartphone.

Avec son bloc photo composé de deux capteurs de 12 mégapixels, l’appareil assure des prises de vue convaincantes dans la majorité des situations. À l’avant, un capteur simple de 10 mégapixels prend des selfies stables, de loin, sans trépied, en posant le smartphone plié à 90 degrés.

Côté configuration, c’est un quasi-sans-faute avec à la clé 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage, le tout supporté par un SoC Snapdragon 888. De belles performances donc pour ce smartphone à l’apparence unique.

En ce moment, le Galaxy Z Flip 3 est à 219 euros (+8 €/mois) grâce à une offre de remboursement. Il est accompagné d’un généreux forfait 130 Go 5G.

Le Google Pixel 6a est à 99 euros (+8 euros/mois)

Le plus petit format de la gamme Google Pixel 6 (6,1 pouces de diagonale d’écran) en a dans le ventre. Compact, le Google Pixel 6a condense en effet le meilleur de la firme américaine.

Avec un smartphone sous l’interface Pixel Experience en version 12 (une mise à jour vers Android 13 sera téléchargée lors du premier démarrage du téléphone), Google propose à la fois l’une des interfaces les plus agréables du marché, mais aussi de l’une des plus fréquemment mises à jour. Le Pixel 6a bénéficie ainsi de mises à jour de sécurité assurées jusqu’en juillet 2027.

Autre point fort de ce smartphone : son module photo de 12+12 mégapixels, épaulé par une puce Google Tensor. Grâce à elle, le traitement logiciel de l’image est propre, efficace et offre un rendu soigné sur toutes vos photos, même celles que vous pensiez avoir ratées.

Côté autonomie enfin, c’est une belle surprise pour le Pixel 6a avec une batterie de 4 410 mAh et de la charge rapide 30W. De quoi tenir plus de 24h et de recharger votre smartphone rapidement en cas de besoin.

Pendant les ventes flash Bouygues Telecom, le Google Pixel 6a est à 99 euros (+8 €/mois) accompagné de son forfait 100 Go.

Le Samsung Galaxy S22 +est à 1 euro (+40,91 euros/mois)

Sorti en 2021, le Samsung Galaxy S22+ a su prouver qu’il était un excellent smartphone pour un prix somme toute assez raisonnable. Testé par la rédaction, il a reçu la très bonne note de 8/10. Et pour cause : son design lui a valu la note de 9/10. Avec un écran AMOLED de 6,6 pouces, le Galaxy S22+ tient très bien en main.

Le triple module photo de 50+10+12 mégapixels assure un rendu tout en finesse, et place le smartphone dans le haut du panier côté photo.

La configuration n’est pas en reste avec One UI 4 qui reste très agréable à utiliser. Elle vient soutenir Android 12, qui passera dans quelques jours à Android 13.

Côté performances enfin, l’Exynos 2200 offre une rapidité de navigation et une gestion du multitâche tout à fait remarquable.

En ce moment, le Samsung Galaxy S22+ est à 1 euro (+40,91 euros/mois) avec un forfait 130 Go 5G grâce à Bouygues Telecom.

Le Galaxy S21 FE est aussi à 1 euro (+8 euros/mois)

Loin d’être un outsider en ce début 2023, le Samsung Galaxy S21 FE reste un excellent investissement pour qui veut un smartphone performant à prix doux.

Vous profiterez ainsi de tout le savoir-faire Samsung sur ce terminal. Un design compact, élégant et à la prise en main confortable, complété par un bel écran AMOLED de 6,4 pouces 120 Hz ainsi qu’un bon triple module photo de 12+12+8 mégapixels.

Équipé d’un Snapdragon 888 et de 6 à 8 Go de RAM ainsi que 128 ou 256 Go de mémoire de stockage, le Samsung Galaxy S21 FE propose une configuration généreuse et encore d’actualité. De quoi lui permettre d’assurer à la fois vos tâches quotidiennes et du jeu sans être à la peine. Un smartphone, finalement, très complet et équilibré qui a encore toute sa place en ce début d’année.

Le Samsung Galaxy S21 FE est en ce moment à 1 euro (+8 € par mois) chez Bouygues Telecom grâce à une offre de remboursement, si vous choisissez un forfait 5G 130 Go de data.

Que contiennent les forfaits 100 Go et 130 Go dont nous parlons dans cet article ?

Généreux en data, le forfait Bouygues Telecom 130 Go propose une configuration intéressante pour un prix raisonnable. Il est ainsi proposé à 26,99 euros par mois (21,99 euros si vous êtes déjà client Bbox) pendant les 12 premiers mois avant de passer à 41,99 euros par mois (36,99 euros par mois pour les clients Bbox).

Comptez 15,99 euros par mois (ou 10,99 euros si vous êtes client Bbox) pour le forfait 100 Go durant la première année, puis 30,99 euros (ou 25,99 euros pour les clients Bbox).

Pour ces tarifs, vous profiterez de :

100 ou 130 Go de data dont respectivement 50 Go ou 80 Go utilisables en Europe, DOM, Andorre et Suisse ;

les appels et SMS illimités en France et depuis Europe, DOM, Andorre et Suisse ;

pour le forfait 130 Go, une 2ᵉ carte SIM pour un second appareil comme une tablette par exemple.

