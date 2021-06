Samsung Galaxy S21 FE : prix, date de sortie, compromis… Tout savoir sur cette « Fan Edition »

Voici tout ce qu'il faut savoir sur le Samsung Galaxy S21 FE dont la présentation s'approche à grands pas. On fait le point sur le design, l'écran, le prix et la date de sortie, mais aussi sur les compromis attendus qui permettront à ce smartphone de coûter moins cher que les modèles originaux.

Le Samsung Galaxy S21 FE fait régulièrement parler de lui et son annonce semble de plus en plus imminente. À tel point que l’on commence à avoir une bonne idée de ce que nous réserve ce smartphone. Dans ce dossier, nous allons faire le point sur l’ensemble des informations que l’on connait à son sujet : design, écran, caractéristiques techniques, etc.

Rappelons que les lettres FE signifient « Fan Edition ». Grosso modo, ce qu’il faut retenir, c’est que le Galaxy S21 FE reprendra la recette des modèles S21 haut de gamme tout en y incorporant des compromis raisonnables pour en faire baisser un peu le prix.

Voici donc tout ce qu’il faut savoir sur le Samsung Galaxy S21 FE.

Samsung Galaxy S21 FE : mais où sont les compromis ?

Le Samsung Galaxy S21 FE ne va pas réinventer la roue en matière de design. Depuis les rendus publiés par OnLeaks, on sait déjà qu’il faut s’attendre à beaucoup de similarités avec le Galaxy S21 classique, sorti au début de l’année 2021.

Préparez-vous donc à retrouver un triple bloc photo arrière dont le flanc gauche s’enroule le long de la tranche du smartphone pour en épouser les formes. En outre, tout porte à croire que le Galaxy S21 FE se nippera lui aussi d’un dos en plastique au traitement mat.

En façade, on retrouverait un écran plat et percé au milieu du front pour loger le capteur photo frontal. Finalement, pas de surprise jusqu’ici en perspective.

Du Full HD en 120 Hz

Attardons-nous un moment sur la dalle. D’une part, on retrouverait un affichage AMOLED, une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement à 120 Hz — on ne sait pas encore s’il sera adaptatif ou non, mais cela semble peu probable. Niveau taille, l’écran du Galaxy S21 FE s’annonce plus grand que celui du S21 classique avec une diagonale de 6,41 pouces contre 6,2 pouces pour la version de janvier.

Cela se manifesterait sur les dimensions de l’appareil : 155,7 x 74,5 x 7,9 mm pour le Galaxy S21 FE qui serait donc plus grand et plus large que le Galaxy S21 classique (151,7 x 71,2 x 7,9 mm). Il resterait cependant plus compact que le Galaxy S21+.

Jusqu’ici, on ne voit pas vraiment où se situeraient les compromis du Samsung Galaxy S21 FE par rapport au S21 classique.

Même puissance… et meilleure autonomie ?

Il se murmure que la bête serait animée par un Snapdragon 888, la même puce qui équipe les modèles originaux hors du marché européen. Reste à savoir si cette version FE aura droit au SoC de Qualcomm en France ou si elle composera avec un Exynos 2100 conçu maison par Samsung.

Rappelons que l’année dernière, le Samsung Galaxy S20 FE se déclinait en deux moutures : une version 4G avec un Exynos 990 et une version 5G avec un S865.

Cette année, le Samsung Galaxy S21 FE n’existerait que dans une version compatible avec le réseau 5G, donc la question est ouverte : Exynos ou Snapdragon ? Par ailleurs, il faut savoir que le futur smartphone ne se contenterait « que » de 6 Go de RAM pour accompagner sa puce. Il y a pire comme compromis. Comptez aussi sur 128 ou 256 Go de stockage non extensible.

Alors que nous cherchons encore les vrais sacrifices qui seront opérés sur le Galaxy S21 FE, il se pourrait même que le téléphone s’arme d’une qualité supplémentaire. Sa batterie atteindrait une capacité de 4500 mAh, soit plus que les 4000 mAh du S21 premier du nom. Le smartphone fonctionnerait avec un chargeur de 25 W. Sera-t-il livré dans la boîte ?

Au passage, on précisera que c’est l’interface One UI 3.1 qui est attendue ici, basée sur Android 11.

Une partie photo revue à la baisse

Nous y voilà. Vous le lisez dans l’intertitre juste au-dessus, c’est au niveau de la photo que le Samsung Galaxy S21 FE ferait vraiment des compromis. Pas de capteur de 64 mégapixels en vue ni d’enregistrement en 8K.

Le prochain smartphone profiterait de trois capteurs de 12 mégapixels chacun, avec très certainement un ultra grand-angle et un téléobjectif x2 pour accompagner la caméra principale. À l’avant, la définition monterait plus pour proposer des selfies de 32 mégapixels.

Ce ne sont que des spéculations, mais il y a fort à parier que le Galaxy S21 FE propose une belle qualité photo, mais qui se rapprocherait plus d’un modèle haut de gamme de 2020 ou 2019, plutôt que des S21.

Prix et date de sortie du Samsung Galaxy S21 FE

L’annonce du Samsung Galaxy S21 FE est pressentie pour le courant du mois d’août, et donc après le Galaxy Z Fold 3. Un article du média coréen ETNews est cependant venu remettre cette hypothèse en question en arguant qu’une pénurie de Snapdragon 888 allait retarder le lancement du smartphone. Le site a cependant supprimé son article depuis et on peut donc espérer une sortie dans les temps à la fin de l’été ou au début du mois de septembre.

Quant au prix, aucune information crédible ne circule pour le moment, mais on peut se prêter à quelques calculs. L’année dernière le Galaxy S20 FE 5G voyait son prix à 759 euros, mais le S20 classique avait été lancé à un prix assez élevé de 1009 euros.

Cette année, le Galaxy S21 classique affiche un tarif conseillé plus bas, à partir de 859 euros. Pour le Galaxy S21 FE, on pourrait donc estimer un lancement aux alentours de 650 ou 700 euros. Par ailleurs, comme l’a montré Evan Blass, cinq coloris seraient proposés : vert, blanc, bleu, violet, gris.